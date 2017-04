Xunta e Universidades buscan impulsar un máster en investigación e innovación educativa en Educación Infantil e Primaria

A Xunta e as tres universidades galegas están a impulsar a posta en marcha no Sistema Universitario Galego (SUG) dun máster interuniversitario en Investigación e Innovación Educativa en Educación Infantil e Primaria.

Na presentación dunha estratexia para mellorar a calidade formativa do profesorado --na que participaron o conselleiro do ramo, Román Rodríguez, e o tres reitores das universidades galegas--, o primeiro defendeu a importancia de manter "un diálogo permanente" entre as universidades galegas e a rede de formación permanente do profesorado.

E é que o obxectivo é "achegar o máximo" á formación inicial e á continua co fin de dotar ao sistema educativo galego de "ferramentas e recursos" que permitan aos profesionais docentes alcanzar "o máximo desenvolvemento".

En concreto, Román Rodríguez manifestouse deste xeito na presentación do documento de conclusións do grupo de traballo constituído con representantes das facultades de Ciencias da Educación do tres universidades galegas para analizar as competencias profesionais docentes en Galicia e reflexionar sobre as que os estudantes de Maxisterio deberían adquirir na carreira. Trátase dun traballo pioneiro, aseguraron os relatores, en todo o Estado español.

O conselleiro explicou que, para alcanzar este obxectivo, a Consellería ten previstas dúas liñas de actuación. En primeiro lugar, manter un "diálogo aberto" coas universidades para "revisar e actualizar" a formación inicial e axustala ás "necesidades reais" do sistema educativo, así como realizar actividades conxuntas entre a Universidade e a rede de formación do profesorado.

En segundo lugar, aprobarase un "protocolo homoxeneizado de prácticas" e traballarase na difusión conxunta da investigación e as boas prácticas en materia de formación do profesorado, como indica o feito de que se queira impulsar un máster en investigación e innovación educativa en Educación Infantil e Primaria.

O documento elaborado polo grupo de traballo conclúe que é preciso que a formación inicial e permanente do profesorado "alíñese ao redor dun traballo equilibrado das diferentes competencias e subcompetencias profesionais docentes", sen deixar de lado cuestiones de relevancia, di a Xunta, como as habilidades relacionadas co TIC.

MAPA DE TITULACIÓNS

Doutra banda, en relación co mapa de titulacións que se está acordando co tres universidades do SUG, buscarase en certa forma "homoxeneizar" a base do plan de estudos e que cada escola ou facultade teña unhas mencións ou especializacións "específicas" que a fagan, en certo xeito, "singular".