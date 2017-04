O PPdeG reunirá o seu Comité de Cidades e prepara unha nova rolda de visitas de Feijóo a pequenos concellos

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, debullou varias iniciativas que prepara a formación e ratificou que, "aproveitando que a climatoloxía empeza a permitilo", o seu líder, Alberto Núñez Feijóo, prevé unha nova rolda de visitas a pequenos concellos inspirada nos actos de proximidade previos ás autonómicas do 25-S.

O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, na roda | Fonte: Europa Press

"O presidente Feijóo dixo despois das eleccións que a súa promesa de estar a pé de rúa e na maior parte dos concellos de Galicia non era unha simple fase de campaña, senón unha vontade sincera de achegarse a todos os galegos", destacou, en rolda de prensa.

Tellado tamén avanzou que o venres da próxima semana reunirase o Comité de Cidades do PPdeG para profundar na "estreita colaboración" que mantén o partido a nivel autonómico coas agrupacións locais.

"Cremos que alá onde somos oposición, o partido está a realizar un traballo encomiable, sereno e construtivo, na medida que os gobernos locais están a permitilo", apuntou, antes de destacar a necesidade de coñecer "de primeira man" as impresións dos portavoces e líderes locais para "mellorar o traballo colectivo".

Ademais, lembrou que non só se celebran encontros deste tipo, senón que el mesmo están a visitar as agrupacións para coñecer de primeira man o seu funcionamento e necesidades.

"REILUSIONAR" A CORUÑA E LUGO

Precisamente, unha semana despois do congreso do PP da Coruña, Tellado valorou o seu resultado e a primeira semana de funcionamento do comité que dirixe a conselleira Beatriz Mato. "Cada un dos nosos procesos de renovación serven para activar o partido, cohesionarlo e fortalecelo", esgrimiu.

O dirixente popular destacou a "paixón" dos dirixentes do seu partido no ámbito local e a "ilusión por cambiar cidade", así como as súas "ganas de dalo todo" por un proxecto de cidade "que paga a pena".

En Lugo, pendente do seu conclave, manifestou o seu desexo de que o partido tamén "acerte" e conforme un equipo capaz de "reilusionar", do mesmo xeito que na Coruña.

Non en balde, incidiu en que Lugo merece "un proxecto gañador" do PP, xa que agora ten unha alcaldesa, a socialista Lara Méndez, que "non foi" elixida os seus veciños para este cargo e que "non ten nin a lexitimidade de representar á forza política que gañou as eleccións".

"Se o PP traballa con ilusión poderá devolver á cidade o goberno que necesita para non ter unha alcaldesa cuxo único mérito sexa traizoar aos seus mentores no partido", resolveu.

"DESAFORTUNADAS PALABRAS"

Tellado tamén insistiu nas "desafortunadas palabras" dirixidas esta semana pola presidenta da Deputación de Pontevedra, a socialista Carmela Silva, nas que non só "inxuriou a todo o PP", senón que "ameazou" á portavoz municipal de Vigo, Elena Muñoz, ao instarlle a "ter coidadiño co que di".

"Sabemos que o macarrismo populista está de moda e que moitos socialistas senten atraídos polas ideas e os modos das mareas de Podemos", lamentou o dirixente popular, quen tamén se declarou consciente de que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, e os seus, non teñen "demasiado sentido do respecto ás institucións que gobernan e moito menos das que non gobernan".

"Pero gustaríanos que houbese alguén na esquerda que non se entregase ao ton desgairado e ameazante que ao final revela un nerviosismo difícil de explicar", manifestou, convencido de que "determinadas expresións deberían estar fóra da política".