O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou este venres que a Xunta está "por baixo do estándar medio" no tratamento da pobreza e a desigualdade, de modo que traballará por reverter esta circunstancia.

Xornadas do PSdeG sobre pobreza no Parlamento | Fonte: Europa Press

"Desde a oposición tamén se pode gañar algunha batalla", salientou na clausura dunhas xornadas organizadas polo seu grupo sobre uns de "os grandes temas" deste tempo, desde a convicción de que non se pode "deixar atrás ás persoas que sofren". É máis, opinou que desde "unha perspectiva progresista" é "sanguenta" asistir aos niveis de pobreza e desigualdade existentes.

No caso de Galicia, puntualizou que as súas taxas non son "excesivas", senón "moderadas", pero si advertiu de que son "crecentes" e de que deben ser "atalladas". "Hai que tomar medidas", requiriu, para incidir en que os límites de endebedamento deben destinarse a reforzar a atención á dependencia, á discapacidade e á renda de inclusión social.

Ademais, o dirixente socialista demandou que se fagan "cambios na normativa" para que a Lei de inclusión social de Galicia "cumpra plenamente as súas promesas" e "elimine os obstáculos burocráticos" para atender "eficazmente" as situacións de necesidade.

Neste escenario, Leiceaga apelou a enfrontar estas situacións tanto coas "imprescindibles" perspectivas de solidariedade e ética como mesmo sabendo que calquera pode verse afectado, por exemplo, polo desemprego. "Necesitamos sociedades máis inclusivas e estados máis fortes", profundou, para sinalar que se trata do "gran reto" que as sociedades occidentais teñen actualmente por diante.

Ademais, ante representantes municipais do seu partido, dirixentes de asociacións que traballan con persoas en situación de vulnerabilidade e expertos na materia, concluíu agradecendo os "estímulos" que deles recibe para "facer unha mellor oposición" en aspectos como o abordado nesta xornada.

"REFORZAR" A POLÍTICA SOCIAL

Ao fío diso, preguntado polos xornalistas sobre a enquisa de poboación activa (EPA) publicada o venres, o deputado do PSdeG considerou que ter 73.000 fogares en paro en Galicia é un dato "suficientemente elocuente".

A iso engadiu que a creación de emprego na nosa comunidade foi "a metade" que na media de España, mentres o desemprego galego supuxo "o 70 por cento" do aumento estatal.

"Algo está a facer mal a Xunta", observou o portavoz dos socialistas no Pazo do Hórreo, para lembrar que, se non se xeran postos de traballo, moitas familias sufrirán situacións de "necesidade".

É por iso que avogou por "reforzar" a política social e dirixila ás persoas que están en idade de traballar e aos seus fillos, así como por "fomentar" a actividade.