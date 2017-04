Detido un veciño de Guitiriz (Lugo) por un delito de ameazas cun machete e unha maza ao dono dun establecemento

A Guardia Civil detivo no termo municipal de Guitiriz (Lugo) a un veciño de Recimil de 48 anos de idade como presunto autor dun delito de ameazas cun machete e unha maza ao dono un establecemento.

Segundo informou o Instituto Armado, a persoa detida supostamente ameazou cunha arma branca ao propietario dun establecemento comercial da localidade de Guitiriz.

Os axentes do posto de Guitiriz iniciaron unha investigación na que, tras as tomas de declaracións a testemuñas e vítima e un rexistro do vehículo do presunto autor, localizouse no turismo debaixo dunha alfombra no maleteiro un machete e no interior dunha caixa de ferramentas unha maza, ambos os obxectos similares aos supostamente utilizados para efectuar a súa ameaza.

A persoa detida e os obxectos intervidos foron postos a disposición xudicial, segundo engadiron as mesmas fontes do Instituto Armado.

DANOS

Por outra banda, a Guardia Civil imputou en calidade de investigado ás 17,30 horas do xoves na localidade de Sarria (Lugo) a un veciño de Láncara de 81 anos como presunto autor de delitos de danos en vehículos.

Os danos cometéronse, segundo indican as mesmas fontes, ao longo dos meses de febreiro e marzo en dez vehículos que se atopaban estacionados no lugar de Outarela no termo municipal de Sarria (Lugo). A persoa investigada foi posta a disposición xudicial.