A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, declarouse como "a primeira que votaría a favor dunha moción de censura" ao presidente do Goberno, Mariano Rajoy, pero sempre que esta medida fose "para cambiar as cousas, non simplemente para ter ao día seguinte un titular de prensa".

Ana Pontón en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así, acerca da moción de censura de Unidos Podemos, resaltou que "é evidente que hai moitos motivos para facer unha moción de censura ao Goberno de Rajoy: Pola corrupción, pero tamén porque é o goberno dos recortes, do paro e do modelo social da desigualdade"; no entanto, mantivo que "estes motivos existían hai un ano, cando se lle investiu como presidente".

Neste sentido, aínda que recoñeceu que "o que necesita este país e Galicia é claramente un cambio de rumbo", apuntou que "a política a nivel de Estado o que necesitaría son menos golpes de efecto e golpes mediáticos e un pouco máis de seriedade e rigor".

"Eu non creo que sexa serio que os que teñen que sumarse a unha moción de censura decátense por Whatsapp 10 minutos antes", remarcou, antes de insistir en que "fai falta un pouco máis de rigor, seriedade, e compromiso".

"Claramente o Congreso está convertido nun espectáculo mediático, e pode ser que a alguén iso sírvalle para conseguir algún voto máis, pero dáme a sensación de que, ante a desesperación e desesperanza que teñen miles de persoas no noso país, que ven con tristeza o futuro, este tipo de situacións o único que axudan é que a pensen que non hai alternativa", concluíu.