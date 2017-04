Detidos dous mozos, un deles en Sevilla, por sete roubos no barrio ferrolán de San Pablo

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Ferrol-Narón deron por resoltos o sete roubos con forza rexistrados nos últimos meses no barrio ferrolán de San Pablo,todos eles en vivendas habitadas, e moitos deles a plena luz do día, polos que foron detidos dous mozos, un deles en Sevilla.

Como consecuencia das investigacións policiais foi detida no pasado mes de marzo a unha muller, de 20 anos e sen antecedentes, cando esta fixo uso dun dos efectos subtraídos e que fora denunciado por unha das victimas, segundo informaron fontes policiais.

Ese feito motivou a súa detención e toma de declaración en sede policial. A Policía apreciou durante a mesma que a súa conduta non revestía un grao de participación directa nos roubos, polo que foi posta en liberdade.

DETENCIÓN EN SEVILLA

Segundo os axentes, a moza "facilitou o labor policial e así colaborou co grupo de Patrimonio desta comisaría". Deste xeito, chegou a achegar datos do presunto autor dos roubos e inculpou a outro mozo, de 24 anos, natural dunha localidade sevillana, onde grazas á colaboración policial na comunidade andaluza foi detido este xoves, 27 de abril, o presunto autor dos roubos, que foi posto a disposición do xulgado de garda.

Os roubos acontecidos no barrio de San Pablo, nas tamén coñecidas como 'vivendas sindicais', xerara unha gran intranquilidade na veciñanza, e motivaron mesmo a realización de varias reunións con integrantes do goberno municipal de Ferrol e con responsables da comisaría, para intensificar a vixilancia na zona.