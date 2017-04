Rural.- O axente forestal ferido no Incio (Lugo), fóra de perigo

O delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, destacou este venres que o axente forestal que resultou ferido o xoves cando acudía a traballar na extinción dun incendio no Incio está "fóra de perigo".

Este traballador, veciño da Pobra do Brollón, sufriu un accidente co todoterreo no que circulaba cando se dirixía a participar en labores de extinción nun lume en Ou Inicio, que arrasou finalmente máis de 150 hectáreas.

"Neste momento o único problema que ten é nunha boneca. Quedou ingresado pero está fóra de perigo", resaltou respecto diso da súa situación Balseiro, antes de apuntar á intencionalidade dos lumes que se rexistran este mes nos montes galegos.

Segundo resaltou, "hai uns estudos, non deste ano senón de anos anteriores", que establecen que, "de cada catro incendios que se producen, tres son provocados". É por iso que requiriu da sociedade a colaboración coas forzas de orde pública, "para poder reducir esa escalada de incendios".

Neste sentido, ha avertido de que "se está empezando" e "aínda falta o verán". "O tempo de máis risco é nos meses de agosto e setembro, aínda que temos unha importante seca", alertou.