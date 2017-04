A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, asegurou este venres que o Partido Popular ten "un problema estrutural" vinculado á corrupción, despois de que a formación conservadora vísese salpicada esta semana con numerosos casos.

Lara Méndez defendeu que non se trata de "casos illados", e por tanto resume que non se trata de "un problema conxuntural, dun gran no deserto".

Abunda en que se está ante "un problema estrutural, que é para pensar, meditar". "Creo que terá consecuencias graves para o Partido Popular", augura.

Interpelada sobre se percibe ao PP como unha "organización criminal", Lara Méndez reiterou que se trata de "un problema estrutural" e insistiu en que "non son casos illados" como defenden algúns populares.