A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, subliñou que "é necesario un cambio de rumbo na política económica e de creación de emprego" en Galicia e España, xa que "seguen crecendo o paro e a precariedade", ante o que se cuestionou: "Como é posible que, non tendo maioría absoluta o PP, sigan vixentes as reformas laborais que nos roubaron os dereitos?".

O BNG recrea 'vos luns ao sol' | Fonte: Europa Press

Durante un acto este venres no barco que une Vigo e Cangas, no que recreou 'Os luns ao sol' para visibilizar a situación dos parados, Pontón incidiu en que o BNG está escandalizado coa corrupción, "que é un grave problema social", pero puxo o punto de mira en "o drama de desemprego e o paro", pois "non está a ter unha solución e unha alternativa".

En relación ao acto, explicou que ten "simbolismo", por "rememorar eses luns ao sol, martes, mércores... de moitos parados deste país"; pero tamén ten "realismo", porque "fronte á propaganda de que todo vai ben, hai miles de persoas que a súa día a día é o desemprego, e a desesperación de ter un emprego sen unhas mínimas condicións".

"Falan de que saímos da crise, e a recuperación pode chegar aos que están no IBEX 35 pero non chega aos cidadáns a pé de rúa e non chegou a Galicia", sostivo a nacionalista, que insistiu en que "non é só que se incremente o paro, senón que se incrementan as desigualdades" entre ricos e pobres.

Neste marco, remarcou que non entende "o triunfalismo de Feijóo e Rajoy", e esixiu "darlle un xiro radical" ás políticas laborais e económicas do PP, que, dixo, impoñen "un modelo social da desigualdade e a precariedade, e que conducen ao paro, a emigración e condicións de futuro que non son de recibo".

Así as cousas, reclamou "unha aposta seria por un novo modelo de desenvolvemento produtivo, por crear emprego, darlle condicións de vida dignas á mocidade", e abrir "unha xanela de oportunidades a eses mozos que marcharon para que poidan volver". "Seguen habendo luns ao sol, e a realidade é peor que a que tiñamos hai 15 anos cando se fixo esa película", concluíu.

SITUACIÓN EN VIGO E COMARCA

O responsable local do BNG, Serafín Otero, ha extrapolado estas denuncias á cidade de Vigo e a súa comarca, e mantivo que segue sen haber "recuperación económica, perdéndose moitísimo emprego", as empresas "están a pechar" e os sectores produtivos e industrias están en "situación de parón, sobre todo no que ten que ver co naval".

En relación a iso, indicou que "desde 2010 ata o día de hoxe, na cidade perdéronse 17.000 postos de traballo", cifra que na comarca ascende a 25.000 empregos. "Temos moitísimo máis paro, moitísima temporalidade, os salarios son moito peores, moitísimas familias con todos os seus membros desempregados, moitísima pobreza e cada vez máis exclusión social", censurou.