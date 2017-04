O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), ironizou con que "existe unha corrente política que pasou á historia da humanidade, que é o marxismo-leninismo, e agora hai unha corrente que pasará á historia de Ferrol, que é o 'sestallismo-telladismo", en alusión á secretaria xeral do PSdeG en Ferrol, Beatriz Sestayo e ao secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez | Fonte: Europa Press

Ditas manifestacións realizounas o rexedor de Ferrol en Común horas despois de que a unión dos votos dos grupos municipais de PP e PSOE, na noite deste xoves, durante o pleno ordinario de fin de mes, posibilitasen a retirada dalgunhas das competencias económicas que tiña concedidas o alcalde, por delegación do pleno, e que lle permitían vía decreto determinadas modificacións orzamentarias.

Jorge Suárez cualificou o acordo entre ambas as formacións como de "pacto infame, vestido de lagarterana, como se di vulgarmente, e que o único que busca é un bloqueo a este goberno coa vista posta no ano 2019".

Segundo advertiu, "durante dous anos vai impedir a este goberno dar satisfacción ao que a cidadanía demándelle, co obxectivo do desgaste persoal".

MOCIÓN DE CENSURA

Jorge Suárez instou ás dúas formacións políticas, PP e PSOE, a ser "máis valentes, non ser tan covardes e miserables, e se realmente pensan na transparencia e no beneficio da cidade, pois que o 'telladismo' e 'sestallismo' xunten ao seu catorce concelleiros e que presenten a moción de censura".

Así, estimou que "se non dan ese paso adiante, o que terán que facer é dar explicacións por esta situación de bloqueo á cidadanía".

O alcalde de Ferrol tamén asegurou que esta moción lle ten "aínda en estado de shock, xa que non se sabía que se podía chegar a este punto de indignidade" e deu por case descartado presentar algún tipo de impugnación. "Realmente non creo que mereza a pena, porque estamos a falar dunha cuestión ética que un tribunal non vai resolver", valorou.

Ao seu xuízo, ademais, "os veciños son o maior tribunal" e está "absolutamente convencido de que tras o sucedido onte --por este xoves-- non entenden absolutamente nada". Tanto PP como PSOE, na súa opinión, "deberían recapacitar e retirar esta moción, que non é contra o goberno, senón que é en contra da cidade".

O rexedor de Ferrol en Común asegurou que esta decisión do pleno suporá que "calquera modificación de crédito, pago a provedor ou investimento vai ter que pasar por unha comisión e pleno, ademais de ter que pasar por unha exposición pública, por tanto, un atraso mínimo dun mes cada un dos pagos que se teñan que liberar".

RESPOSTA DE SESTAYO

Pola súa banda, a portavoz o grupo municipal do PSOE, Beatriz Sestayo, lamentou que "unha vez máis o goberno acuda aos insultos e a mala educación, fronte a algo tan fácil como fose comprometerse a celebrar as comisións, aprobar os orzamentos e desbloquear a penosa xestión desta cidade".

A líder socialista abundou en que "o único que se aprobou é que as competencias que son do pleno volvan ao pleno, tendo en conta que o alcalde mantén bloqueada e paralizada a cidade, unha moción que ao longo da democracia foi votada por todos os grupos políticos sen excepción".

Sestayo acusou ao executivo que lidera Jorge Suárez de "non celebrar comisións e exhibir a súa falta de traballo". Por iso, para a socialista, "mostra o seu rexeitamento a unha medida que o único que esixe é que traballen máis".

Así, incidiu en que "tiñan unha opción para salvarse desta moción e era comprometerse a informar as modificacións de crédito para que a cidadanía saiba que se fai co diñeiro público".

"Pero fronte a iso usan a descualificación", agregou, antes de lembrar que "o alcalde e o seu goberno fixeron máis privatizacións que o PP e case dous anos despois de chegar á Alcaldía, seguen cos orzamentos de Rey Varela", o que segundo a socialista demostra "a incompetencia de Jorge Suárez".