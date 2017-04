O CGPJ aproba un reforzo para os xulgados do Social de Lugo por un período de seis meses

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) aprobou unha comisión de servizo con relevación de funcións por un período de seis meses a favor de María del Carmen Rodríguez Alonso, titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Redondela (Pontevedra), para reforzar os xulgados do Social de Lugo.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), para aprobar a medida tívose en conta a entrada de asuntos neses órganos xudiciais, que foi "do 118 por cento en 2016".

Tamén se tivo en conta a dedicación dos maxistrados, "moi superior ao indicador establecido en todos os períodos analizados: 137% en 2015 e 128% en 2016", segundo engade o TSXG.

Con todo, a pesar do traballo realizado, a pendencia nestes xulgados sitúase por encima das medidas autonómica e estatal, segundo engade o TSXG.