Viesgo tivo en 2016 o seu "mellor valor histórico" en sinistralidade laboral a rexistrar só seis incidentes laborais con baixa fronte aos 18 de 2015, o que supuxo unha mellora do 68,5 por cento na relación entre accidentes de traballo con baixa e o número de horas traballadas.

Minuto de silencio nun do centro de traballo de Viesgo | Fonte: Europa Press

Así o deu a coñecer a compañía este venres con motivo da celebración do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo, no que se levou a cabo cun minuto de silencio en todos o seu centro de traballo en conmemoración dos falecidos en accidente laboral durante o último ano.

Viesgo indicou nun comunicado que cada 28 de abril conmemora este día porque para a compañía eléctrica "a seguridade atópase sempre no centro de todo o que se di e faise", sendo parte primordial da estratexia e das actividades da compañía.

No acto do minuto de silencio que se realizou este venres, participou todo o persoal da eléctrica, unhas 3.000 persoas contando tanto aos empregados como aos traballadores de contrata ou consultores.

A celebración desenvolveuse nos centros de traballo que Viesgo ten en Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Cataluña, Madrid e Andalucía, ademais dos parques eólicos situados ao longo de toda a Península Ibérica.

A continuación, repartiuse a todos os empregados a Memoria de Seguridade Anual, onde aparece información de todos os proxectos, campañas de sensibilización e formación e plans de mellora que se están adoptando na empresa dirixidos á prevención de incidentes e ao fomento dos hábitos saudables.

Ademais, para destacar a importancia da seguridade, a empresa mostrou hoxe na súa intranet e nas pantallas dos centros de traballo un vídeo realizado cos fillos de empregados de distintas zonas de España no que estes lembran aos seus pais os principios básicos da seguridade no traballo.

Fíxose coincidir a data de hoxe co Comité de Seguridade e Saúde, que se celebra de maneira trimestral e no que todos os integrantes do Comité de Dirección, integrantes do Departamento de Seguridade e Saúde, responsables de todas as áreas da compañía e representantes sindicais analizaron como se está traballando en Viesgo en materia de seguridade, así como as medidas de mellora e a análise das boas prácticas.