A Alameda de Santiago volverá encherse de literatura durante unha semana coa Feira do Libro 2017

O paseo central da Alameda de Santiago volverá, como cada ano, a encherse de literatura coa celebración da Feira do Libro 2017, que arrinca este sábado e estenderase ata o vindeiro domingo día 9.

Feira do Libro de Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

A edición deste ano foi presentada este venres no Pazo de Raxoi polo vicepresidente da Federación de Libreiros de Galicia, Antón Pedreira, a tenente de alcalde do Concello de Santiago, María Rozas, e o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo.

A pregoeira deste ano será a escritora e historiadora Encarna Otero, que será a encargada de inaugurar a edición de 2017 que ten por lema 'A ledicia de ler', en homenaxe ao autor ao que se dedica este ano o Día das Letras Galegas, Carlos Casares.

En total, segundo explicou Antón Pedreira, o paseo da Alameda albergará 13 postos que permanecerán abertos de 11 a 14,30 horas pola mañá e de 17,30 a 21,30 horas en horario de tarde.

Ademais dos postos, ao longo de toda a semana están programados ao redor de 30 coloquios e presentacións de libros polos que pasarán "máis de 50" personalidades non só do mundo da literatura, senón tamén do ámbito da investigación, a política e a cultura en xeral.

Como lembrou Pedreira, a feira prestará especial atención aos "lectores do futuro" con actividades relacionadas coa literatura infantil e xuvenil e varias actividades de contacontos, que contarán con tradución simultánea á linguaxe de signos.

"CITA MOI ESPERADA"

Pola súa banda, Anxo Lorenzo destacou que a de Santiago é, xunto á da Coruña, a de máis duración das 16 feiras de libro novo programadas noutras tantas localidades da xeografía galega, polo que convidou aos santiagueses a participar na edición de 2017.

Así mesmo, resaltou a importancia da organización deste tipo de eventos debido a unha dobre vertente: o apoio ao libro como un "obxecto comercial" importante para a economía e, por outro, a "difusión e fomento" da lectura.

María Rozas mostrou a súa satisfacción pola colaboración entre as institucións e a Federación de Libreiros de Galicia para organizar "unha cita moi esperada" polos veciños de Santiago.