O Sergas dispensou máis de 4.000 tratamentos dentro do Plan Estratéxico contra Hepatite C, co 95% de eficacia

Desde a posta en marcha do Plan Estratéxico Nacional para a Abordaxe da Hepatite C, hai dous anos, o Sergas dispensou máis de 4.000 tratamentos a pacientes, que presentan unha taxa de eficacia superior ao 95%.

Así o trasladou, en declaracións a Europa Press, o presidente da Plataforma de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, que participou xunto con representantes da Asociación de Trasplantados Hepáticos Airiños e da Asociación Galega de Hemofilia nunha reunión coa Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas para analizar a evolución da implantación deste plan.

Durante o encontro, a Administración galega ofreceu ás asociacións datos do balance de dous anos de vixencia do plan, un período no que se administraron 4.188 tratamentos, dos que 51 son retratamentos, asegurou Costas.

Segundo o portavoz da Plataforma, dos máis de 3.000 tratamentos dos que se teñen datos definitivos da súa evolución --concluídos e pasando un período para a súa análise--, as cifras do Sergas apuntan á curación de 2.874, máis do 95 por cento de eficacia dos fármacos. Do mesmo xeito, só 11 non responderon os tratamentos e en 75 casos a enfermidade volveu tras unha etapa de aparente curación. Case 60 tratamentos non puideron completarse.

Do mesmo xeito, indicou Quique Costas, a Administración sanitaria indicoulles que nos cárceres galegos está prescrito o tratamento para 79 reclusos, dos que consta que o recibiron 61.

UNS DATOS SATISFACTORIOS

Ante estas cifras, Quique Costas valorou de forma "moi positiva" a evolución do plan e asegurou que os pacientes están "satisfeitos co ritmo co que o Sergas está a dispensar os tratamentos". Con todo, contrapuxo esta situación coa que se vivía antes da entrada en vigor do plan, que "provocou as situacións que se están analizando nos xulgados".

Entre as reclamacións que as asociacións trasladaron ao Sergas está a ampliación destes tratamentos aos pacientes que están nas primeiras fases da enfermidade. Estes enfermos están "excluídos ata agora", aínda que o Estado xa anunciou a intención de ampliar para eles o plan.

Aínda que os pacientes advirten de que "algunhas comunidades xa decidiron directamente a dispensación a estes pacientes", os responsables en Galicia adiantáronlles que "non o farán ata que se reúna o consello interterritorial de saúde", polo que as asociacións confiaron en que este consello se convoque "canto antes".

Ademais, pediron a constitución dunha comisión formal de seguimento na que participe a administración galega, as asociacións e as sociedades médicas, especialmente os médicos de primaria para traballar na detección precoz da doenza.

Finalmente, agradeceron que na reunión non participase a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, investigada dentro do caso que instrúen os xulgados de Santiago por supostos atrasos nos tratamentos desta enfermidade antes da entrada do plan. Así, destacaron a importancia de que, se non están "apartados dos seus cargos", os enfermos non se vexan obrigados a "estar a interactuar" cos investigados en aras dunha boa "cooperación".

SITUACIÓN NOS CÁRCERES

A situación máis negativa para os enfermos dáse nos cárceres, apuntou Quique Costas. Neste sentido, argumentou que, segundo os datos dos que dispoñen, en Galicia hai un total de 661 reclusos infectados de hepatites C e, ademais, Teixeiro é o cárcere español con maior prevalencia desta enfermidade, co 24,2% dos internos afectados.

Pola contra, os datos apuntan que o tratamento chegou a uns 61 reos, o que "non chega ao 10 por cento" dos afectados, criticou.

En Galicia, como en Castilla y León, lembrou Costas, aínda que a prescrición dos fármacos faise desde os servizos médicos, a dispensación dos medicamentos faise directamente a través de Institucións Penais por "compra centralizada", o que, na súa opinión, está a dificultar que estes tratamentos cheguen. Ademais, o portavoz da plataforma pediu maior "coordinación" para solucionar o "bajísimo número de presos derivados ao Sergas" por esta cuestión.