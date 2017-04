O director da CRTVG xustifica por “razóns de tempo” a supresión de críticas á Xunta

O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, achacou a "razóns de tempo" que se suprimise unha parte dunha nova do Galicia Noticia Serán na que había críticas á Xunta. Así o expuxo en resposta a preguntas realizadas por todos os grupos da oposición na comisión parlamentaria de control á CRTVG, na que Ánxeles Cuña (En Marea), Luís Álvarez (PSdeG) e Olalla Rodil (BNG) coincidiron en denunciar un "grave caso de manipulación informativa".

Sala de control da TVG | Fonte: CRTVG.

Os grupos pediron explicacións por unha peza informativa emitida en marzo polo Galicia Noticias Serán na que se suprimiron 22 segundos respecto da do Galicia Noticias Mediodía. Nesa parte suprimida un dos entrevistados criticaba decisións políticas da Xunta de compra de semente de ostra foránea no canto de autóctona.

En resposta, Sánchez Izquierdo esgrimiu que o Galicia Noticias da tarde "dispón de menos tempo que o de mediodía" polo que hai recortar "máis do 90% das noticias emitidas ao mediodía", de maneira que "ese día pasou con esa noticia o mesmo que pasou con outras noticias", "o proceder habitual" desde "hai moitísimos anos".

"Nunca pensei que a política de ostra dese para tanto e comprometese a política de comunicación da TVG", sostivo. "Vostedes cren que podo estar interesado en suprimir unha liña do cultivo da ostra porque un señor di non sei que?", sentenciou Sánchez Izquierdo.

CRÍTICAS AO COMITÉ DE EMPRESA

Durante a súa intervención, Sánchez Izquierdo referiuse á longa traxectoria e recoñecido prestixio do xornalista que realizou esta peza informativa, pero tamén defendeu esta mesma valía profesional das dúas xornalistas responsables da noticia da tarde, tanto a que editou a información como a directora do Galicia Noticias Serán.

A este respecto, Sánchez Izquierdo censura como "realmente grave" que o autor da información "eleva o dedo acusador de manipulación" e "con iso parece suficiente" para que se desate unha acusación de "gran aparello terxiversador", mentres reprocha ao comité de empresa da CRTVG que "ninguén se toma a molestia de contrastar os feitos".

Ademais, reprocha que "o máis rechamante" é que esas dúas xornalistas da información da tarde tamén "pediron amparo ao comité de empresa" ante o que consideraban un ataque á súa honra profesional "e este negoullo", pois esas xornalistas "din que non recibiron instrución ningunha".

Por tal motivo, o director da CRTVG carga contra o comité de empresa, posto que ante a "gravidade dos feitos" dota, ao seu xuízo, "de distinto grao de protección aos seus representados".

Despois de que o deputado socialista Luís Álvarez esgrimise un texto do Colexio Profesional de Xornalistas no que se di que a CRTVG "incumpriu a súa obriga de ofrecer unha información veraz e completa" neste caso, Sánchez Izquierdo asegurou que ten a intención de trasladar ao Colexio o que pensa "realmente deste tema". "A estas alturas da miña vida profesional se algo non teño medo é a dicir o que penso", apostilou.

SEN REACCIÓNS DE OPOSICIÓN GALEGA AO PGE

Por outra banda, nesta comisión Abel Losada (PSdeG) preguntou por que non se incluíron reaccións da oposición galega no Telexornal de mediodía na presentación en Madrid dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE), "os máis baixos que se lembran para Galicia desde 2004", cun recorte de case un 33%.

En resposta, o director xeral da CRTVG escudouse en que "non era unha xornada fácil de manexar", con gran volume informativo, e ao mediodía incluíronse as primeiras reaccións de partidos no Congreso, pero non de Galicia ante a "prema" para facer a información. Aquí, recoñece que "se podería mellorar algo" con máis axilidade para buscar reaccións.

Con todo, apunta que xa no informativo da noite, "con máis tempo" para elaborar a información deuse voz aos grupos da oposición galega, pero "o PSdeG declinou" facer a súa avaliación.

'VIDAGO PALACE' DOBRADA

Noutra orde de cousas, Olalla Rodil (BNG) preguntou polo feito de que a TVG non emita na súa primeira cadea a serie 'Vidago Palace' respectando o idioma orixinal dos actores portugueses —en virtude da coñecida como lei Paz Andrade—, e se poida ofrecer apoiado con subtítulos en galego.

Sobre este extremo, Sánchez Izquierdo subliñou que a intención de servizo público da TVG é a de "chegar ao maior volume de audiencia" e decídese dobrar ante as "dificultades para entender o portugués" de parte do público, así como para ler subtítulos.

Con todo, remarca que é posible velo en portugués cambiando na televisión á versión orixinal e na segunda canle de TVG emítese en versión orixinal de forma predeterminada.

FUTURO DA CRTVG

Tamén reflexionou Sánchez Izquierdo sobre os próximos anos da CRTVG, que "se está xogando o seu futuro" ante un "proceso transformador de alto risco que pode saír moi ben, pero tamén pode saír moi mal".

Así o expuxo a preguntas do Grupo popular, onde se referiu á "gran incerteza" existente polo "gravísimo risco dunha concertación a nivel global entre unha gran plataforma de distribución de contido cunha gran plataforma de produción", co problema de que Europa non ofreza unha alternativa a unha alianza de grandes como poidan ser Google e Universal, por exemplo.

E é que o reto é saber "a que plataforma das tres ou catro do mundo debemos subirnos", e conseguir así capacidade de posicionamento dos produtos propios.

Con todo, espera que a CRTVG poida manter os seus "centos de miles de espectadores, pero en plataformas distintas" nun momento de "decrecemento das vellas plataformas TDT". Ante este futuro conta coa vantaxe de abordar o cambio desde unha situación "confortable", nun mes de abril que "vai terminar ben en termos de audiencia".