Decretan liberdade para dous detidos no operativo por suposto fraude en cursos de formación en Ourense

O Xulgado de Instrución Número 1 de Ourense decretou liberdade para dous dos tres detidos que este venres pasaron a disposición xudicial despois de que o pasado mércores 26 de abril quedasen en liberdade outros dous en sede policial.

Segundo informaron fontes xudiciais, os dous detidos, un home e unha muller, pasaron a disposición xudicial durante a mañá deste venres e acolléronse ao seu dereito a non declarar, tras o que foron postos en liberdade.

A Policía Nacional sitúa como principais investigados nesta operación contra fraude en cursos de formación, na que foron detidas cinco persoas e dúas investigadas, ao responsable dun centro de estudos de Ourense e á muller deste, que traballa na Xunta.

Ademais, neste operativo hai dúas persoas investigadas --non detidas--, entre as que se inclúe o xefe de persoal da Deputación de Ourense e alcalde de Monterrei, José Luís Suárez, investigado por un suposto delito de suborno.

Segundo informou a Policía Nacional, desde o 26 de abril detívose a cinco persoas por delitos de falsidade documental, contra a facenda pública e a Seguridade Social, contra a Administración pública, branqueo de capitais, estafa e suborno.

Segundo explicou a Policía Nacional, a investigación iniciouse no ano 2015 a partir dunha denuncia recibida que "destapa unha trama ideada polo responsable dun centro de estudos céntrico" da capital ourensá para a obtención fraudulenta de subvencións públicas "burlando as condicións e requisitos esixidos mediante múltiples falsidades e enganos", segundo engade.

Na labor, segundo sostén a Policía, "participa activamente" a muller do principal investigado, a cal, segundo concretan as mesmas fontes, "exerce un cargo de responsabilidade na Xunta de Galicia" no que dispón "dun selo de compulsa persoal". "Sérvese do mesmo para dar validez á diversa documentación falsificada que presentan para a obtención de subvencións por cursos de formación", explicou.

Coa finalidade de lograr a concesión destes cursos o investigado simula a creación dunha asociación sen ánimo de lucro, AEXPA, a cal rexistra e mantén con actividade ficticia entre os anos 2005 e 2015.

FALSIFICACIÓNS

A investigación acredita, segundo resalta a Policía Nacional, que se falsifican actas e firmas, incluíndo no seu funcionamento a persoas que o descoñecían. A propia Tesouraría Xeral da Seguridade Social determina que esta sociedade "non tivo nunca actividade, tendo como fin único a recepción de ingresos públicos", segundo puntualizan as mesmas fontes policiais.

O procedemento destas subvencións esixe a xustificación dos gastos vinculados ao desenvolvemento dos cursos e, para iso, os investigados "cometen diversas irregularidades, como achegar facturas falsificadas de adquisición de material didáctico e formativo con cantidades desmesuradas e que en nada corresponden co efectivamente adquirido", segundo relata a Policía.

Igualmente copias de documentos bancarios con supostas transferencias a empresas, así como a docentes e empregados, "as cales son ficticias non supondo movemento algún de efectivo", segundo afirma a Policía, que engade que "falsifican facturas de pago de aluguer de locais e de gastos de asesoramento que non existen".

Ademais, apuntan contratacións fraudulentas de alumnos tras finalizar os cursos realizados, os cales non acudían a traballar ao centro, senón que unicamente asinaban os contratos e as nóminas que se precisaban para achegar nas xustificacións. Deste xeito, non chegaban a pagar nin sequera os seguros sociais polos mesmos.

Nalgúns casos, algúns dos alumnos "nin sequera tiñan coñecemento de figurar nos cursos" nin, posteriormente, como contratados, segundo sostén a Policía Nacional.

MOVEMENTOS BANCARIOS

Para dificultar o control dos movementos bancarios realizados a nome da asociación ficticia AEXPA, este matrimonio abriu e deu de baixa en distintas entidades bancarias numerosas contas bancarias.

As condutas realizadas, descritas previamente polas persoas investigadas, segundo fai fincapé a Policía, "facilitaron o engano de varias administracións públicas" --Xunta, Concello de Ourense, Deputación de Ourense, Fondos Europeos-- para a consecución de subvencións destinadas á impartición de diversos cursos de formación para os que obtiveron entre os anos 2005 e 2012 a cantidade de 506.113,60 euros.

Así como tamén da Seguridade Social, en relación a contratacións fraudulentas de diversos traballadores, mediante supostas altas e pagos de nóminas, "acumulando coa mesma unha débeda declarada, a falta dunha última actualización, de 96.000 euros", segundo concreta a Policía.

CONTACTO COA DEPUTACIÓN

Varias declaracións, segundo indican as mesmas fontes policiais, fan referencia a que o primeiro detido tiña un contacto na Deputación de Ourense, co cal contactaba para introducir nese organismo a determinados alumnos.

Varios deles indicaron que lles ofreceu unha praza na Deputación, pagando determinadas cantidades de diñeiro --ata 12.000 euros-- para iso. Dous destas persoas e, en compañía do primeiro detido, reuníronse co contacto da Deputación, tras o que conseguiron contratacións temporais na mesma, segundo asegura a Policía.

No que respecta ás empresas subministradoras de material, varias delas, situadas en Ourense, elaboraron facturas falsas "con cantidades elevadas e que non se correspondían nin lejanamente, segundo coinciden tanto traballadores do centro como alumnos, co material efectivamente recibido e dispoñible no centro, coadxuvando desta maneira no proceso de engano", segundo fai fincapé a Policía.

A investigación, que continúa aberta, sáldase ata o momento con cinco detidos e dous investigados, en relación con delitos de falsidade documental, contra a facenda pública e a Seguridade Social, contra a Administración pública, branqueo de capitais, estafa, suborno.