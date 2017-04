AM.- Adolfo Domínguez regresa aos 'números vermellos' tras pechar 2016 con perdas de 23 millóns

A firma de moda galega Adolfo Domínguez regresou aos 'números vermellos' en 2016 tras pechar o seu exercicio fiscal 2016-2017 (de marzo de 2016 a febreiro de 2017), con perdas de 23 millóns de euros, fronte aos 7,7 millóns de euros que gañou no exercicio anterior, segundo comunicou a empresa á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

As vendas da insignia téxtil, que celebra os seus 20 anos en Bolsa, eleváronse un 4,3% o pasado exercicio, ata alcanzar os 110,2 millóns de euros, respecto dos 105,7 millóns de euros rexistrados en 2015.

O resultado bruto de explotación (Ebitda) rexistrou perdas de 8,7 millóns de euros, o que supón unha mellora do 51%, fronte aos 'números vermellos' de 17,8 millóns de euros do exercicio precedente.

A pesar destes datos, a empresa defendeu unha mellora nos seus datos económicos de 2016, a raíz do cambio de equipo de dirección

e a posta en marcha dun novo consello de administración o pasado mes de agosto.

Así o expresou este venres o presidente e fundador da firma, Adolfo Domínguez, na sede da empresa en Ourense, durante a presentación do novo equipo directivo e dos resultados económicos de 2017 na sede da empresa en Ourense.

"A antiga dirección tiña unha mala estratexia e xestionaba mal o día a día. Durante os seus últimos 18 meses perderon 2,2 millóns de euros cada mes. Leváronnos ao case ao momento do desastre", explicou Adolfo Domínguez.

ADOLFO DOMÍNGUEZ: "XA NON SE PERDE DIÑEIRO"

O fundador da firma sinalou que ese foi o motivo do cambio de dirección que se produciu a mediados do pasado ano e que permitiu "tapar a brecha" e que "non se perda diñeiro".

"Estamos a gañar dous euros por cada cen que facturamos, cando fai sete meses perdiamos vinte euros por cada cen que se facturaban", concluíu Domínguez.

Nesta mesma liña manifestouse o vicepresidente da compañía, Luís Caramés, que defendeu que "tras cinco anos de inercia negativa e equivocada" a empresa rexistrou o "maior aumento de vendas" do últimos seis anos, cunha subida do 4,3% das vendas totais e unha facturación de 110,2 millóns de euros.

O vicepresidente da empresa confirmou o "xiro" nos datos económicos da empresa a partir do mes de agosto, cando se produciu unha renovación do seu equipo directivo e un cambio nas estratexias de mercado.

Así explicou que no primeiro semestre de ano o Ebitda reflectía unhas perdas de 9.8 millóns de euros. Desde esa data ata febreiro de 2017 o Ebitda tivo un resultado positivo de 1,1 millóns de euros.

"Por primeira vez en moito tempo", a empresa remata o ano cun resultado positivo, por importe de 1,1 millóns de euros, e cun aumento do Ebitda de 10,9 millóns de euros, sinalou Luís Caramés.

Para o vicepresidente da compañía este cambio de tendencia baseouse en "un novo equipo máis motivado" e en catro eixos: a mellora do plan de compras; unha mellor loxística, distribución e e-commerce; un cambio na estratexia á hora de abrir tendas e pola aposta por novas canles de venda.

INCREMENTO DE VENDAS

Na súa intervención incidiu no aumento de vendas en case todos os mercados, especialmente México (11,5%), Perú (9%), España (8,9%) e nos mercados de Oriente Próximo.

O director de Control de Xestión da empresa, Antonio Puente, abundou na aposta da compañía polos mercados con maior rendibilidade e no peche das tendas con peores resultados económicos.

No novo mapa de tendas aumenta o seu peso o mercado internacional (37%), coa presenza da firma en 36 países, que supón "un crecemento de case dez puntos nas contas da compañía", explicou Antonio Puente.