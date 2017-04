O portavoz de En Marea, Luís Villares, xustificou por "responsabilidade democrática" o anuncio dunha moción de censura por parte do secretario xeral de Podemos, Pablo Iglesias, co obxectivo de formular unha alternativa a un Partido Popular que se dedica a "tapar dunha forma ou outra a corrupción".

Durante un acto en Monforte de Lemos (Lugo), Villares advertiu de que a corrupción no PP "non se trata dunha cuestión puntual, senón institucional", e acusoulles de utilizar "o poder para o que non se debe".

"Crearon as normas e modificáronas para poder pór e quitar a xuíces e fiscais e que aquí non pase nada, para entorpecer investigacións e que non pase nada, para poder facer que exista financiamento ilegal e que eles mesmos se lucren roubando do que é de todos e que aquí non pase nada", criticou.

Todos estes motivos "estruturais", segundo explicou, foron os que "levaron a formular a moción de censura". "Tiñamos que protestar e formular que existen dúas formas de ver a política", proclamou, para sinalar unha maneira de actuar que traballa polas maiorías e outra "para roubar" e por "enriquecemento propio".

"Esa é a lección do PP na última semana. Lonxe de pedir desculpas e cesar aos ministros que están a encubrir os casos de corrupción, mantéñenos e tratan de apartar aos fiscais que denunciaron os intentos do PP de apartar a fiscais incómodos", incidiu.

Ante esta situación "inaceptable", Villares entende que a cidadanía, tamén a galega, "merécese outra cousa". "Por iso formulamos unha moción de censura", sinalou.

VISITA POLA RIBEIRA SACRA

Nunha xornada por distintos puntos da Ribeira Sacra, Villares avogou polo traballo "a niveis diferentes pero cun vector común: mellorar a vida da xente".

"Moitas veces non é cuestión de diñeiro, senón de vontade política", apuntou, co exemplo da situación da Ponche Vella de Monforte ás súas costas.

Xunto a el e acompañado por representantes de diferentes colectivos, Lídia Senra destacou que esta visita lle servirá para levar iniciativas ao Parlamento Europeo en defensa do patrimonio.

E é que estes colectivos denunciaron o "desprezo" das distintas administracións desde hai anos a esta ponte, ante o que En Marea rexistrará unha iniciativa no Parlamento instando á Xunta a que dea "cobertura técnica e económica" ao concello para que poida resolver os problemas que ten.

Entre outras cousas, para este elemento patrimonial "de primeira orde", os colectivos cren "necesaria" a reestruturación do tráfico rodado, que de forma gradual disuada ao vehículo do centro histórico para cambiar a concepción do espazo público e dar protagonismo ao peón.