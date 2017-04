O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle ata o 11 de xuño a exposición 'Imaxinar a Educación. 50 anos con Frato'

A exposición 'Imaxinar a Educación. 50 anos con Frato', organizada pola Deputación de Pontevedra, está xa aberta no Pazo da Cultura ata o 11 de xuño. O pedagogo Francesco Tonucci abriu a mostra, que percorre as viñetas da súa alter ego 'Frato' sobre educación, xogo e autonomía.

Durante a presentación ás autoridades, Francesco Tonucci lembrou que os primeiros debuxos xurdiron por un traballo para realizar un test sobre agresividade infantil mediante imaxes.

Segundo explicou, despois seguiu debuxando máis figuras, pero as tiras non estaban asinadas porque sentía "reparo" de que un investigador se dedicase a ese labor.

Desde entón, con todo, os personaxes tomaron cada vez máis repercusión e chegaron a ter espazo en revistas sobre investigación, conseguindo incluso un doutoramento Honoris Causa.

No acto inaugural, a presidenta da Deputación, Carmela Silva, mostrou un "profundo agradecemento" a Tonucci "polo traballo feito pola provincia" e cualificouno como "unha persoa das que che emocionan, e cando a coñeces quérela".

Pola súa banda, o vicepresidente, César Mosquera, de quen partiu o proxecto de traer a exposición a Pontevedra e de facer posible a visita de Francesco Tonucci durante esta semana na provincia, mostrou o seu convencemento de que a mostra "será un éxito e de que o traballo valeu a pena".

Finalmente, a alcaldesa de Pontevedra en funcións, Carme dá Silva, agradeceu a oportunidade de que a cidade acolla a exposición de Francesco Tonucci, unha persoa, dixo "que contribúe a facer do mundo un lugar mellor para vivir". De feito, recoñeceulle como unha "inspiración" do traballo do goberno local de Pontevedra.

ATA O 11 DE XUÑO

A exposición está estruturada ao redor de 10 ámbitos que axudan a reflexionar desde o punto de vista dos nenos fronte a realidades cotiás como a escola, a casa, o xogo, a cidade ou a aprendizaxe, entre outras.

Nestes momentos están concertadas visitas de máis de 3.600 escolares, preto de 300 docentes e estudantes de Ciencias da Educación, así como de asociacións e grupos.