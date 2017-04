O consellerio de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, subliñou que para ter empresas competitivas é necesario "contar cuns prezos razoables" e destacou que a redución de custos "lógrase coa innovación e a tecnoloxía", un "reto conxunto" ao que se teñen que enfrontar estaleiros e industria auxiliar.

Durante clausúraa do II Galician Offshore International Hub, este venres no CIS da Cabana, en Ferrol, Conde felicitou tanto a Navantia como a Windar por "a diversificación emprendida" entre ambas as empresas para poder dotar de actividade ás instalacións da antiga Astano.

Así, valorou a dedicación "no ámbito do sector eólico mariño, retomando con iso a actividade nun estaleiro que estaba sen traballo desde fai dez anos", e tamén resaltou "o esforzo comercial que está a realizar Navantia para lograr novos contratos neste campo".

Lembrou "o elemento catalizador que tivo Iberdrola", ao incidir en que o primeiro contrato neste ámbito asinouse coa empresa eléctrica española, e que supuxo a construción de 29 jackets.

A leste seguiulle outro proxecto que está punto de finalizar nas instalacións de Perlío: a construción de cinco estruturas flotantes para o parque eólico de Hywind, en Escocia, que Conde e outro participantes deste congreso visitaron na tarde deste venres.

APERTURA E RELATORIOS

A inauguración oficial deste acto, organizado pola Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime), Navantia, Windar e a Xunta, e que logrou congregar a unhas 300 persoas, correu a cargo do alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), que destacou "as capacidades que teñen os estaleiros locais para o sector offshore".

A el seguíronlle outro cinco relatorios e unha mesa redonda, a primeira delas a cargo de Estanislao Rei-Baltar Boogen, director de offshore do proxecto Wikinger de Iberdrola, que destacou "o gran traballo que realizou a industria de Galicia" e a aposta desta compañía "polas enerxías renovables, a transición enerxética e a eólica mariña".

Bautista Rodríguez Sánchez, director técnico de EDP Renovaveis, disertou nun relatorio que levaba por título 'Offshore Flotante en EDPR. Proxectos e potencial de desenvolvemento'.

Antonio Sánchez Pérez, de Oil&Gas & Diversification Program Manager de Navantia, e Jose Carlos Álvarez Villanueva, director do proxecto Windar Hywind, de Windar Renovables, abordaron a solución posta en marcha por Statoil para o parque Hywind e tamén a flexibilidade do estaleiro fenés para a construción e o transporte destas estruturas, así como os novos métodos de construción e fabricación deste tipo de estruturas para a eólica mariña.

Henning Norsgaard Thomsen abordou o 'Nissum Bredning Project', de Siemens-Gamesa, e a forma de reducir os custos para o desenvolvemento dos parques eólicos.

MESA REDONDA

Tamén se celebrou unha mesa redonda baixo o título de 'A Participación da Industria Galega no Offshore Wind', na que tomaron parte Enrique Mallón, secretario xeral de Asime; Óscar Gómez, xerente de Aclunaga e José Ramón Franco, presidente de Cluergal.

Por último, falou Abel Méndez, de Oil&Gas and Wind Commercial Manager de Navantia sobre a 'Mellora continua e redución de custos no deseño e construción de jackets para a eólica mariña', e Xusto Acedo Carrill, director xeral de Windar, acerca de 'Experiencias en fabricación'.