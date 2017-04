Moody's rebaixa tres escalóns a cualificación crediticia das cédulas hipotecarias de Popular

A axencia de cualificación crediticia Moody's rebaixou tres escalóns, desde 'Aa2' ata 'A2', a nota das cédulas hipotecarias de Banco Popular, segundo comunicou a entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Pola súa banda, a axencia DBRS tamén baixou nun chanzo, desde 'AA' ata 'AA (low)', a cualificación destas cédulas.

Nos últimos meses, o banco que preside Emilio Saracho está a enfrontarse a unha serie de rebaixas nas súas cualificacións crediticias, relacionadas a maioría delas coa súa débil situación de capital.

O banco, que presentará as súas contas do primeiro trimestre do ano o próximo 5 de maio, pechou o exercicio 2016 cunhas perdas históricas de 3.485 millóns de euros e o pasado 3 de abril anunciou unha reexpresión das mesmas debido á necesidade de corrixir catro aspectos concretos.

Estes cambios impactarán no cociente de capital do banco. De feito, a entidade prevé que este cociente se sitúe entre o 11,70% e o 11,85% a 31 de marzo, sendo o requirimento aplicable ao grupo, por todos os conceptos, do 11,375%. No entanto, este nivel é inferior ao cociente de capital total do banco do 13,14% do peche de 2016.

Na súa situación actual, o equipo xestor do banco é consciente de que está abocado a realizar unha nova ampliación de capital para poder seguir adiante, aínda que sen descartar operacións corporativas.