O portavoz de ACE ratifica a súa versión na súa declaración pola denuncia por inxurias presentada por López Orozco

O portavoz de ACE en Lugo, Carlos Portomeñe, ratificou a súa versión durante a súa nova comparecencia nos xulgados pola denuncia por inxurias e calumnias presentada polo exalcalde lugués José López Orozco.

Na súa declaración, segundo recolle Esquerda Unida nun comunicado, Portomeñe volveu a afirmar que o socialista cometeu irregularidades na tramitación da PXOM para beneficiarse economicamente.

A querela xa foi arquivada e sobreseída o pasado verán. Con todo, a Audiencia Provincial decidiu nas últimas semanas que a xuíza que instrúe o caso debía volver chamar a testificar ás partes antes de que o Xulgado número 2 puidese ditaminar o sobresemento definitivo da causa.

Así, polos xulgados lucenses pasaron este xoves o propio Portomeñe, o exsecretario municipal Luís Regal e o exalcalde lucense José López Orozco, quen asegurou que retirará a demanda se o portavoz de ACE recoñece o seu erro e pide desculpas.

Ás portas dos xulgados concentráronse varias decenas de militantes de Esquerda Unida para expresar o seu apoio a Portomeñe. Alí tamén estiveron presentes varios representantes políticos como o secretario de Organización de EU, Rubén Pérez; a deputada de En Marea Eva Solla, a senadora do partido instrumental Vanessa Angustia e o portavoz do BNG no Concello de Lugo, Rubén Arroxo.

"Denunciar a corrupción urbanística e pedir a dimisión cautelar de cargos públicos investigados por delitos relacionados coa corrupción é a miña obrigación como concelleira", reiterou Portomeñe ás portas dos xulgados onde testificou.