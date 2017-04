O patrulleiro 'Río Miño' permanece no porto da Coruña pola campaña do Cantábrico

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e o xeneral xefe da XV zona da Garda Civil en Galicia, Ángel Alonso Miranda, visitaron este venres o patrulleiro oceánico 'Río Miño' do servizo marítimo da Garda Civil, no ámbito da actual campaña pesqueira da caballa no Cantábrico.

A embarcación está a realizar desde o mércores e ata o domingo labores de inspección entre o porto de Avilés (Asturias) e A Coruña, dentro da actividade de vixilancia a barcos dedicados á captura da caballa. Así mesmo, participa en labores de auxilio e seguridade aos barcos e tripulantes que se atopan faenando na zona de actuación.

Os servizos de control realízaos a tripulación do barco composta por axentes da Garda Civil, acompañados por dous oficiais alxerinos do Servizo Nacional de Gardacostas Alxerino, presentes por medio do protocolo de colaboración asinado entre ambas as institucións.

O obxecto do devandito acordo é, segundo a Delegación do Goberno, o intercambio de experiencias de ambos os servizos e dos distintos métodos de actuación en canto ao control de actividades de pesca. Xunto a eles no 'Río Miño' tamén están embarcados dous inspectores de pesca do Ministerio de Agricultura e Pesca e Alimentación e Medio Ambiente que participan nos labores de inspección.

ANTIGO BARCO PESQUEIRO

Durante a visita o delegado do Goberno, interesouse polo traballo e as condicións de vida da tripulación da Garda Civil, oficiais alxerinos e civís embarcados. Villanueva tamén felicitou a todos eles polo traballo realizado. Durante as manobras de amarre o helicóptero da XV zona da Garda Civil en Galicia realizou unha práctica de sobrevoo no mesmo área.

O buque oceánico 'Río Miño' foi transformado en 2007 de barco pesqueiro a patrulleiro de altura para o Servizo Marítimo da Garda Civil. Na actualidade, conta cun heliporto e dúas lanchas rápidas, elementos necesarios para dar resposta ás súas actividades.

No acto estiveron presentes o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán; o coronel da Comandancia da Coruña, Francisco Javier Jambrina e o director de Área de Agricultura e Pesca da Delegación do Goberno, José Álvarez.