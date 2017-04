O Porto de Vigo acusa o desvío de 14.000 toneladas polo anuncio da folga na estiba e o 'efecto Leixões'

O presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, mantivo que o anuncio da folga da estiba repercutiu no porto vigués co desvío de oito escalas regulares de colectores a outros portos, así como dos semirremolques ro-ro á estrada; o que supuxo a perda de ata 14.000 toneladas de mercadorías e pechar o mes en negativo.

Porto de Vigo | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa tras a última reunión do Consello de Administración, López Veiga subliñou que a situación da estiba, que segue "pendente da aprobación dun Real Decreto que liberalice o sector", fixo que o porto baixase o seu tráfico total nun 13,6% --con 329.000 toneladas--, respecto ao mesmo mes de 2016, e un 12,4% o seu tráfico de mercadoría xeral.

Entre as mercadorías que pechan o mes con cifras negativas atópanse os metais e as súas manufacturas (-40,56%); madeiras, doias e travesas (-31,81%); granito elaborado (-20,18%); e pesca conxelada (-12,92%), sobre a que o presidente trasladou a súa "gran preocupación" tanto polas súas cifras como pola repercusión que pode ocasionar na industria viguesa.

Ademais, durante o mes de marzo baixaron o número de colectores movidos por guindastre (-16,12%) e os ro-ro (-10,87). Pola contra, experimentaron subidas os automóbiles (+21,12%); as conservas (+17,57%); a lousa (+2,59%); e a pesca fresca (+11%). Igualmente, segue a tendencia crecente do número de GTS (+6,08%).

No acumulado do ano, o tráfico total é de case 960.000 toneladas, co que descende un 3,4% respecto ao mesmo período de 2016. López Veiga apuntou que, segundo os cálculos da institución portuaria, "reduciuse a diferenza no primeiro trimestre ao -1,87%" se non se desviaron escalas a consecuencia do conflito da estiba ou polo 'efecto Leixões'.

Sobre isto, manifestou que este segundo mes de tendencia á baixa preocúpalles porque "pode ser un indicativo da fuga de tráficos cuxo destino é o 'umland' do Porto de Vigo, pero que utilizan o Porto de Leixões polas dificultades atopada no PIF vigués". Entre os países que máis baixaron atópanse China, Portugal, Islandia e Ecuador.

CRUCEIROS E CONTA DE RESULTADOS

En canto á conta de resultados, López Veiga indicou que se rexistrou un incremento do 2,88% na cifra de negocio fronte ao primeiro trimestre do pasado ano, cun balance positivo de 47.000 euros, respecto ao balance negativo de 186.000 euros de marzo de 2016.

No relativo ao tráfico de cruceiros, transmitiu que as previsións confirman que a tendencia decreciente continuará nos próximos anos, ante o que propuxo pór en marcha medidas, como que o porto e as distintas administracións coordínense tanto no ámbito da promoción de Vigo como destino, como na atención ao pasaxeiro.

Para iso, apostou por "estreitar e reforzar" as relacións entre Autoridade Portuaria, Concello, Zona Franca e as áreas de Turismo da Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia, a través dun instrumento de colaboración, que pode ser un comité, comisión ou un foro; así como comunicar mellor a oferta turística ou adaptar os horarios de apertura aos días de escala.