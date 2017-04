A precandidata ás primarias do PSOE e presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, expresou este venres en Ferrol, durante unha visita ao monólito dedicado ao fundador do PSOE, Pablo Iglesias Posse, que nun lugar tan significativo como este reafírmase en que é unha honra e un orgullo aspirar a liderar o seu partido e que traballará ata o límite das súas posibilidades para reforzar a "fraternidade" entre os socialistas.

Susana Díaz visita o monólito o fundador do PSOE, Pablo Iglesias, en Ferrol | Fonte: Europa Press

Susana Díaz estará este venres e sábado en varias cidades de Galicia dentro da súa campaña polas primarias socialistas. A primeira cidade que visitou foi Ferrol, onde naceu o 18 de outubro de 1950 o fundador do PSOE.

Durante a súa visita ao monólito dedicado a Pablo Iglesias na cidade, onde depositou un ramo de flores, Susana Díaz, que curiosamente tamén naceu un 18 de outubro, indicou que, sen dúbida, estar na "casa" de Pablo Iglesias será un momento "entrañable e único" ao longo desta campaña das primarias, que serve para reafirmala aínda máis na honra que é para ela aspirar a ser a primeira muller secretaria xeral dun partido con 140 anos de historia.

"Unha honra e unha responsabilidade", segundo apuntou Díaz, para quen é unha honra para calquera socialista "ter o orgullo de aspirar a ser secretaria xeral do teu partido, pero tamén é unha responsabilidade enorme sabendo o legado, o traballo, o esforzo e a vida enteira que deron miles de compañeiros antes que ti".

Manifestou que a principios dos anos 90 afiliouse ao PSOE, na súa agrupación de Triana, convencida de que quería formar parte dunha gran familia, a do Partido Socialista, e lembrou as palabras que o poeta sevillano Antonio Machado dedicou ao fundador do partido cando dixo que ao escoitar a Pablo Iglesias escoitaba "o timbre da verdade".

Por iso, ante o monólito de Pablo Iglesias, Susana Díaz quixo lanzar unha reflexión sobre o que os socialistas poden achegar actualmente ao partido: "que 140 anos de historia sexan pouco para o moito que quede ao PSOE por diante". "Ese é a maior homenaxe que lle podemos facer a Pablo Iglesias e a aqueles homes que deron o paso para que os socialistas esteamos hoxe aquí", expresou.

Mostrouse convencida de que a etapa de "lamentacións e de tristeza ímola a deixar atrás e ímonos a levantar, para volver levantar a España, porque fai falta". "Este país necesita como nunca ao PSOE e imos estar á altura", segundo sinalou Díaz, quen agregou que para todo iso fai falta ante todo que haxa "unidade".

Insistiu en que quere ser a secretaria xeral de todos os socialistas o día despois do 21 de maio e pediu aos seus compañeiros que se entreguen e amen ao partido e que falen ben de todos os homes e mulleres que libremente forman parte do PSOE. Quixo deixar claro que os nosos adversarios non están dentro do PSOE.

"Hai que reforzar a fraternidade do partido e vou traballar ata o límite de posibilidades para que o PSOE respéctese, quéirase, entréguese e queremos ao partido como o partido quérenos a nós", indicou Díaz, quen expresou que non terá tempo xamais de devolverlle ao partido o que este lle deu a ela.

"Son a filla dun fontaneiro e dunha ama de casa e teño a honra de ser a primeira muller que aspiro á Secretaría xeral do PSOE e que quero aspirar a ser a primeira presidenta do país e iso é grazas ao PSOE, ao que llo debo todo e por iso quero que reforcemos esa fraternidade", sinalou Susana Díaz.

Indicou que ela desexa que o PSOE volva gañar en España porque é a mellor maneira de cambiar a vida á xente, porque este partido defende como ninguén a igualdade de oportunidades. "Este é o partido da esquerda útil", sinalou Díaz, para quen o PSOE se ten que mostrar como é e non necesita "disfrazarse de nada", porque ten unha folla de servizos enche de logros para este país.

Sinalou que o PSOE só teñen unha bandeira, a da igualdade, o que lle permite defender o mesmo en cada territorio e non busca o "enfrontamento" entre cidadáns dunha e outra comunidade.