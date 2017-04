Ribadavia (Ourense) acolle unha nova edición da súa Feira do Viño con novas actividades

A Feira do Viño do Ribeiro, que este ano alcanza a súa 54 edición, arrinca este sábado con novas actividades no recinto da alameda en Ribadavia (Ourense).

Haberá, segundo confirmaron en datas pasadas os organizadores, un total de 42 participantes entre adegas e 'colleiteiros'.

As actividades incluirán catas a cegas de todos os viños; unha zona de gastronomía con varios 'food trucks' e unha pulpeira, así como actuacións musicais e eventos para os máis pequenos.