Breo-Palma, Palencia-Leyma e Oviedo-COB polo ascenso

Ficha técnica

COB 75: Christian Díaz (15), Kyle Hittle (20), Mitrovic (8), Tomás Fernández (0), Fran Guerra (6) -cinco inicial-. Kapelan (11), Devin Wright (12), Dmitry Flis (1), Martín Rodríguez (2), Deyan Colado (0), Xabier Arriaga (0) e Van Zijverden (0).

Cafés Candelas Breogán 88: Lobito Fernández (4), Rafa Huertas (15), Salva Arco (6), Iván Cruz (19), Matt Stainbrook (6) –cinco inicial- Josep Franch (16), Thomas Bropleh (18), Sergi Quintela (2) e Mario Cabanas (2).

Parciais: 23-21, 17-19 (40-40), 22-22, 13-26 (75-88).

Árbitros: José Vázquez García e Javier Torres Sánchez. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 34ª xornada da LEB Ouro no pazo Paco Paz ante máis de 3.000 espectadores. Zarko Jukic non xogou polo falecemento do seu pai en Dinamarca.



Tres cuartos igualados (62-62), e o Breogán que impuxo a súa calidade no último acto cun parcial de 4-20 nos últimos seis minutos, liderado por Josep Franch, 11 puntos nos últimos dez minutos. Os lucenses, malia a baixa xa definitiva de Michel Fakuade, volveron gañar o derbi do Miño (75-88) como na primeira volta e rematan con 24 vitorias e 10 derrotas. Segundos na táboa pero terceiros a efectos dos play-offs, xa que Oviedo será segundo por ter gañado a Copa Princesa. En cuartos, ao mellor de cinco partidos, contra Palma. Pola súa parte, COB remata a Liga noveno (18V e 16P) e xogará contra Oviedo a primeira eliminatoria polo ascenso.



O Breo comezou mandando (4-10), pero tras un tempo morto de Gonzalo García, Ourense deulle a volta ao marcador grazas a catro triplas de Kyle Hittle e outra de Christian Díaz (23-21). Os puntos de Bropleh e unha tripla de Huertas puxeron de novo o Breo por diante (30-37), pero COB volveu igualar o choque con dúas triplas de Mitrovic e Hittle antes do descanso (40-40).



Trala reanudación, foi Ourense quen, de novo a base de triplas, abriu oco cun parcial de 14-4: a sexta de Hittle e tres consecutivas de Kapelan para poñerse 54-44 e obrigar a Natxo Lezcano a parar o partido. Reaccionou Breogán e meteuse de novo no partido cos puntos de Bropleh e Iván Cruz e un parcial de 0-10. Tras trinta minutos, todo por decidir con 62-62.

Devin Wright anota coa esquerda ante a defensa de Iván Cruz. | Fonte: Carlos Domarco (COB)

Josep Franch asumiu o mando nos lucenses, pero COB seguía arriba tras unha tripla de Christian Díaz (71-68). Tripla de Huertas, tripla de Franch, outra de Huertas, e parcial de 1-13. A Ourense pechouselle o aro, e Gonzalo García parou o partido con 72-81 e tan só tres minutos por xogarse. Iván Cruz, MVP do partido con 19 puntos e 10 rebotes, pechou o encontro cunha tripla: 75-88. Tempo de play-offs: Breo-Palma e Oviedo-COB a cinco partidos. Vindeiros venres en domingo, en Lugo e Oviedo.



Ficha técnica

Básquet Coruña 77: Zach Monaghan (9), Ángel Hernández (9), Tautvydas Sabonis (4), Zyle (10), Sergio Olmos (14) –cinco inicial- Joan Creus (5), Filip Djuran (13), Kyle Rowley (6), Javi Lucas (5), Larry Abia (0) e Pablo Ferreiro (2).

Melilla 66: Jorge Sanz (10), Fred Ott (2), Eloy Almazán (3), Van Wijk (10), Oliver Arteaga (13) –cinco inicial- Pedro Rivero (2), Suka-Umu (8), Edu Gatell (6), Manzano (11) e Massine Fall (1).

Parciais: 16-13, 21-20 (37-33), 14-19, 26-14 (77-66).

Árbitros: Ángel de Lucas e Adrián Iglesias. Sen eliminados.



Un parcial de 12-0 no último cuarto decidiu o partido. Estivo oito abaixo Básquet Coruña no segundo cuarto (22-30), pero recuperouse cun parcial de 15-3 para chegar ao descanso por diante (37-33). Abriu un pequeno oco Leyma no terceiro (45-38), pero reaccionou Melilla cun parcial de 2-13, e todo estaba por decidir (51-52) nos últimos dez minutos. Os puntos de Sergio Olmos e Filip Djuran volveron abrir oco (65-58) para os coruñeses, pero achegouse de novo Melilla (65-63). Dúas triplas de Monaghan e Creus e un parcial de 12-0 sentenciaron para Leyma Coruña. 77-66 e 20ª vitoria na Liga regular. Os de Tito Díaz rematan sextos e enfrontaranse a Palencia, ao mellor de cinco partidos, na primeira eliminatoria polo ascenso á ACB.



Malia a baixa de Justin Johnson, o Leyma Coruña chega en bo momento aos play-offs, con tres vitorias nas catro últimas xornadas, e tan só unha derrota na casa do campión Gipuzkoa. Enfronte terá un duro rival, xa veterano en mil batallas: Dani Rodríguez, Roma Bas, Jhornan Zamora, Urko Otegui, Lamont Barnes, Mamadou Samb…, que ademáis gañou os dous partidos de Liga regular a Leyma: 82-88 en Riazor e 79-75 en Palencia. Vindeiros venres e domingo, os dous primeiros en Palencia.