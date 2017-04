O Consello das Mareas reúnese este sábado por primeira vez desde a elección de Luís Villares como portavoz orgánico

O Consello das Mareas celebrará este sábado en Santiago unha reunión na que, ademais de someterse a aprobación os regulamentos dos órganos de dirección do partido instrumental, está previsto que quede convocado oficialmente o próximo plenario de En Marea, que presumiblemente terá lugar no mes de xullo.

Consello das Mareas | Fonte: Europa Press

O deste sábado será o primeiro encontro do Consello das Mareas desde a reunión na que foi elixida a coordinadora que elevou a Luís Villares como único portavoz orgánico do partido instrumental.

Unha decisión que foi reprobada por membros de Anova, Marea Atlántica, Esquerda Unida, Podemos e mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra, que consideraron que a composición da coordinadora "non representa a esencia da unidade popular" ao "excluír" a estas organizacións.

A reunión do Consello das Mareas deste sábado, que se celebrará no restaurante Paz Nogueira a partir das 16,30 horas, abordará a convocatoria do plenario de En Marea previsto para este verán e que, previsiblemente, terá lugar ao longo do mes de xullo.

Ademais, segundo fontes da dirección de En Marea consultadas por Europa ress, na orde do día da reunión tamén figura a aprobación dos regulamentos do Consello e a coordinadora, así como a presentación dun informe sobre o traballo realizado ata a data no órgano máximo de dirección do partido instrumental, constituído o pasado mes de xaneiro.

CRÍTICAS Á COORDINADORA

Tras a elección da coordinadora, voces das principais organizacións integradas no partido instrumental mostraron a súa preocupación por que neste órgano non figurasen representantes dalgunhas das sensibilidades que conforman o proxecto de En Marea.

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), expresou que a coordinadora "non responde o proxecto político de En Marea tal e como foi concibido na súa orixe", xa que "rompe unha lista de consenso e confluencia", ademais de excluír "sensibilidades maioritarias".

Tamén o rexedor de Santiago, Martiño Noriega (Anova/Compostela Aberta), mostrouse "preocupado" pola situación interna. "Creo que os órganos de En Marea teñen que reflectir os espazos políticos que representa. Que haxa esa distorsión preocúpame", indicou tras a última reunión do Consello das Mareas.

A coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, opinou que calquera persoa "con intelixencia" vería que En Marea non funcionará sen os actores principais, á vez que asegurou que a formación deu "un paso atrás" ao elixir a súa coordinadora. "Excluíndo, dividimos", sentenciou a tamén deputada de En Marea nas Cortes.

Ante as críticas, Luís Villares, nunha entrevista concedida a Europa Press unha semana despois da elección da nova coordinadora de En Marea que o elevou á portavocía orgánica, Luís Villares asegurou que non vía "risco de ruptura" e crese "apoiado" polos alcaldes das mareas. Con todo, recoñeceu que "sería mellor" un "consenso" para este órgano executivo.

PLENARIO

En Marea buscará a través da celebración do seu segundo plenario --o primeiro celebrouse a finais do pasado ano en Santiago-- dar conta do informe de actividade da coordinadora, unha rendición de contas dos grupos parlamentarios e a planificación de liñas para o seguinte trimestre.

No mesmo plenario está previsto que se debata a distribución de responsabilidades dos membros da coordinadora e do Consello. Esta mesma sesión tamén analizará os regulamentos para os distintos ámbitos, Consello e coordinadora, así como o plan de territorialización.