Un ferido en Quiroga (Lugo) nun choque entre dous coches e unha moto

Unha colisión entre dous coches e unha moto rexistrada a tarde deste venres en Quiroga (Lugo) saldouse cunha persoa ferida, informa o 112. En concreto, o sinistro tivo lugar na N-120,á altura do quilómetro 482, no lugar de Bendilló.

Un particular alertou dos feitos ao 112 Galicia ás 21,15 horas. O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Monforte.

Ademais, a situación tamén foi posta en coñecemento do GES de Quiroga e da Garda Civil de Tráfico.