Asociacións do Camiño reúnense este fin de semana en Escalona e en Cadalso de los Vidrios (Toledo)

As localidades toledanas de Escalona e Cadalso de los Vidrios celebrarán este fin de semana, sábado, 29 de abril, e domingo 30, o IV Atopo Nacional de Asociacións do Camiño de Santiago do Levante-Sueste, que contarán coa asistencia de máis de 20 Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago que fomentan a peregrinación e a atención aos peregrinos que discorren polos Camiños de Santiago do Sueste e Levante.

Neste encontro estudarán, debaterán e chegarán a acordos sobre diversos temas relacionados co Camiño de Santiago, o seu fomento e mellora, tanto en sinalización como en acollida para os peregrinos que por el discorren, segundo informou en nota de prensa as Asociacións do Camiño de Santiago.

Ademais, falarase de seguridade no Camiño, de realizar un logotipo que sexa único e representativo desta ruta e dun plano-guía de peto editado por un grupo das asociacións que acudirán ao encontro.

Así mesmo, debaterase a maneira de promover a declaración deste Camiño como Ben de Interese Cultural (BIC) e ratificaranse os acordos, do tres Encontros xa realizados, nun único documento.

Todo iso coa finalidade de traballar todas as asociacións cun mesmo criterio e "espírito de concordia" co fin de proporcionar "a maior seguridade e comodidade ao peregrino e que teña a información máis veraz e os camiños mellor sinalizados".

O encontro, no que tamén confirmaron asistencia diversos representantes de entidades como Deputación de Toledo, Comunidade de Madrid e Concellos, tanto da provincia de Toledo como de Madrid, polos que discorre o Camiño, comezará en Escalona ás 9,30 horas coa inauguración dun monumento, realizado por José Luís López, artista da forxa de Villanueva de Bogas, continuando coa xornada de traballo na Casa da Cultura.

Tras a finalización dos debates, desprazaranse á localidade de Cadalso de los Vidrios, onde se inaugurará outro monumento, e tras a visita ao novo albergue 'Betania', que se está pondo a disposición dos peregrinos, celebrarase unha cea de confraternización e distintos actos culturais, tanto a noite do 29, como o día 30 de abril.