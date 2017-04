Rural.- Extinguidos os incendios do Incio (Lugo) e Cotobade (Pontevedra)

Os medios de extinción sufocaron os incendios forestais rexistrados nos concellos do Incio, en Lugo, e Cotobade, en Pontevedra, segundo informa o 112.

No primeiro arderon 152,85 hectáreas desde a tarde do xoves, cando comezaron as lapas na parroquia de Trascastro. Este lume non se deu por apagado ata este venres ás 21,10 horas.

Mentres, en Cotobade, quedou extinguido o incendio que empezou tamén o xoves ás 23,03 horas deste venres. Arrasou unhas 30 hectáreas, segundo os datos que achega a Xunta.

Deste xeito, e tras un mes cunha incidencia relevante dos lumes, de acordo coa información que facilita a consellería, non hai nestes momentos ningún incendio activo que supere as 20 hectáreas de afectación de superficie --que é a cifra a partir da cal Medio Rural dá conta deles--.