En Marea denuncia o "bloqueo ilegal" do "partido único" que forman PP, PSOE e Cidadáns, que impediron novamente este venres, na Mesa do Congreso, a comisión de investigación da traxedia ferroviaria que tivo lugar en Angrois en 2013, na que faleceron 80 persoas e 144 resultaron feridas.

Alexandra Fernández | Fonte: Europa Press

A solicitude de comisión de En Marea, segundo destaca a formación nun comunicado, "cumpría todos os requisitos, polo que a tripla alianza violenta a Mesa adoptando unha decisión política no que só pode ser un trámite formal de admisión".

"Non hai precedentes desta situación, normalmente a Mesa do Congreso dá trámite á iniciativa, aínda que despois a Xunta de Portavoces freaba que se debatese en Pleno", subliña.

Por iso, En Marea considera que este tres partidos aliáronse "" para "tapar as súas vergoñas" e frear o inicio da tramitación desta proposta alegando que "xa se rexeitou unha investigación sobre este grave accidente na anterior lexislatura".

É algo que, a xuízo do partido instrumental, podería ser "ilegal", porque o acontecido nas pasadas lexislaturas "non debería influír na actual, na que ademais hai novas probas na investigación do acontecido en Angrois".

Por este motivo, insiste en que "non cabe alegar como xustificación en ningún caso que xa se debatese noutra lexislatura". "Iso non se aplica en ningunha materia, nin sequera no caso máis relevante, como unha reforma constitucional", advirte.

"Consideramos que este grave bloqueo é unha consecuencia do anuncio de moción de censura", engade En Marea. "Este tres partidos non respectan ás vítimas, que só esixen responsabilidades e xustiza", incide.

NOVA DEMANDA A UN ASPIRANTE A LIDERAR O PSOE

Por outra banda, a última hora deste venres, unha familiar dunha vítima do sinistro na curva da Grandeira trasladou as súas reivindicacións á aspirante a liderar o PSOE Susana Díaz.

Fíxoo coincidindo coa súa participación nun acto con militantes e simpatizantes na Coruña, onde lle entregou unha copia do documental sobre o accidente e reclamoulle que, de saír elixida secretaria xeral do partido, apoie a apertura dunha comisión de investigación para depurar eventuais responsabilidades políticas.