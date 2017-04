A Garda Civil detén a dous vigueses por medio centenar de roubos en cafetarías

A Garda Civil detivo a dous veciños de Vigo acusados dun delito de pertenza a un grupo criminal aos que se lles atribúe a comisión de medio centenar de roubos en cafetarías e restaurantes na provincia de Pontevedra.

A Garda Civil detén a dous vigueses por roubos en cafetarías | Fonte: Europa Press

O modus operandi é practicamente idéntico en todos os casos investigados: violentaban as fechaduras das portas dos establecementos utilizando uns alicates extensibles (pico de papagaio) e unha vez no interior subtraían as recadacións das máquinas recreativas, rexistradoras e expendedoras de tabaco, ocasionando cuantiosos danos materiais.

Adoitaban actuar en grupos de dous ou tres persoas, perfectamente coordinados, coa cara cuberta e usando luvas, segundo resalta a Garda Civil nun comunicado de prensa.

O día 27 foron detidos en Vigo os dous principais responsables deste grupo criminal: J.B.L., de 33 anos e J.E.M., de 31, e intervéuselles a furgoneta que estaban a utilizar para a comisión dos roubos (Opel Vivaro, de cor branca).

ROUBOS

Ademais da furgoneta, a Garda Civil recuperou unha máquina recreativa e outra expendedora de tabaco que gardaba un dos detidos no seu domicilio e incautáronselles, ademais, as ferramentas (dúas patas de cabra, un pico de papagaio, tres desaparafusadores) e parte do vestiario (luvas e pezas de vestir) que utilizaran para a comisión dos roubos.

A Garda Civil considera aos dous detidos directamente relacionados coa autoría dun total de 50 roubos cometidos en bares, cafetarías e restaurantes das seguintes localidades da provincia de Pontevedra: Nigrán (seis roubos); Baiona (dous); Gondomar (sete), A Guarda (dous); Mos (cinco); O Porriño (tres); Soutomaior (dous); Ponteareas (un); Cangas (tres); Moaña (tres); Sanxenxo (un); Poio (un) e Vigo (14).

As dilixencias instruídas, xunto cos efectos recuperados e os detidos, foron postas a disposición do Xulgado de Instrución de garda de Vigo, que decretou a liberdade provisional con cargos dos arrestados.

A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.

INVESTIGACIÓN

As investigacións levadas a cabo por efectivos do posto principal da Garda Civil de Baiona-Nigrán iniciáronse por mor da proliferación dos roubos que viñan producindo durante os últimos meses en bares e restaurantes no municipio de Nigrán, para o que se contou coa colaboración da Policía Local desta localidade.

A análise pormenorizada dos roubos que se cometeron desde o mes de xaneiro deste ano na demarcación territorial deste posto (seis en Nigrán e dous en Baiona) foi, segundo a Benemérita, "determinante" para concluír que non só podían ser perpetrados polas mesmas persoas, senón que tamén gardaban estreita relación con outros realizados en distintas localidades da provincia.

Partindo desta hipótese e profundando no estudo destes roubos e noutros de similares características que se produciron durante estes meses noutras localidades da provincia, os axentes recompilaron información e indicios sobre a posible identidade dos compoñentes do grupo ao que se lles atribúe a autoría.

Para todo iso, explica, foi necesario unha exhaustiva análise comparativa das inspeccións oculares que se realizaron no seu día nos lugares onde se cometeron os feitos e das cámaras de vídeo vixilancia que tiñan algúns dos locais afectados.

"O resultado final desta análise non só reforza a hipótese de partida, senón que tamén deu luz sobre a identidade dos presuntos autores e, sobre todo, das características do vehículo que utilizaran", destaca.