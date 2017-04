Sofre unha crise de ansiedade ao declararse un pequeno incendio nun hotel de Narón

Unha persoa foi evacuada este sábado despois de declararse un incendio de escasas dimensións na cociña dun hotel de Narón. A vítima sufriu unha crise de ansiedade.

O establecemento onde se declarou o lume sitúase no Polígono do Río do Pozo e as lapas afectaron unicamente os condutos das chemineas. O incendio foi extinguido polos empregados do hotel antes de que chegasen os efectivos de emerxencia.

O 112 Galicia tivo coñecemento dos feitos ás 11,45 horas e acto seguido alertou a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Narón, ao Servizo de Emerxencias municipal e á Garda Civil. A persoa foi trasladada ao Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.