Caballero cre que Díaz será presidenta do Goberno e defende que o 'non é non' prexudicou ao PSOE

O alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, vaticinou este sábado que a presidenta da Xunta de Andalucía e aspirante a dirixir o PSOE, Susana Díaz, vai ser a futura secretaria xeral deste partido e a próxima presidenta do Goberno de España porque, opinou, é "a líder que necesita o PSOE".

Abel Caballero, Susana Díaz e Carmela Silva | Fonte: Europa Press

Nun acto con militantes no Auditorio Mar de Vigo, xusto antes da intervención de Susana Díaz, o tamén presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (Femp) lembrou os datos cultivados pola presidenta da Xunta na Comunidade andaluza cando se presentou por primeira vez ás eleccións autonómicas en 2015: "Os andaluces falaron e déronlle 47 deputados", subliñou Caballero, converténdose así na primeira forza política.

"Susana derrotou ao PP por 14 deputados de diferenza", remarcou o alcalde olívico, quen fixo fincapé en que Susana Díaz está tanto contra o PP como contra Podemos.

En contraposición, Caballero lembrou as primeiras e as segundas eleccións xerais, celebradas en decembro de 2015 e en xuño de 2016, e con Pedro Sánchez como candidato: "O PSOE baixou dos 110 escanos de (Alfredo Pérez) Rubalcaba aos 90", lamentou, para logo engadir que nas segundas o PSOE descendeu a 85 mentres, precisou, o PP subía.

Tras lembrar estas cifras, sinalou "a capacidade que ten cada presenza política en conectar cos cidadáns", diferenciando así a de Sánchez e a de Díaz. "Cando fagamos eleccións primarias pensemos nos cidadáns. As primarias no PSOE hai que facelas non só no partido, que tamén, senón pensando nos cidadáns", resolveu.

"Quen teme a Susana Díaz? O PP e Podemos, porque é quen os vai a derrotar e quen os derrotou (en Andalucía)", destacou Caballero, quen apostou por construír un proxecto político distinto ao dos socialistas franceses, quen, opinou, "equivocáronse dramaticamente" ao mirar cara ao partido e non cara aos cidadáns.

PSOE "HEXEMÓNICO" CON DÍAZ

O alcalde de Vigo defendeu un PSOE "hexemónico" con Susana Díaz e cos expresidentes do Goberno Felipe González e José Luís Rodríguez Zapatero, quen, resaltou, "trouxeron a España a modernidade".

"Alguén cre que Alfonso Guerra ía apoiar un proxecto que non fose xenuinamente de esquerdas? Como se pode dicir que a líder que confrontou coa maior dureza ao PP e a Podemos en Andalucía é comprensiva con eles?", denunciou Caballero, cargando deste xeito contra os outros precandidatos socialistas.

CONTRA O 'NON É NON'

"Aquí fíxose unha campaña autonómica co 'non é non', e deulle a maioría absoluta a Feijóo", denunciou Caballero, quen, acto seguido, instou aos militantes socialistas presentes no acto a ondear as bandeiras do PSOE e a mostrar os seus carteis e camisetas co rótulo 'Vigo con Susana'.

Así mesmo, lembrou que os socialistas foron "capaces" en Pontevedra de "pór como presidenta da Deputación a Carmela Silva". O PSOE non gobernaba a Deputación desde os romanos", chanceou, xusto antes de referirse a os alcaldes socialistas presentes no acto, como a do Porriño e o de Camariñas, entre outros.

"MÁIS DO DOBRE" DE ALCALDES

Así, en alusión ás seguintes eleccións municipais, confiou en ser "máis do dobre" dos que este sábado estaban presente no acto. "Os cidadáns queren que goberne o PSOE e esperan á resolución destas primarias (para iso)", resolveu.

Pola súa banda, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, defendeu unha economía que permita xerar "emprego con dereitos". "O apoio (a Susana Díaz) coa razón e o corazón. Eu non confío en ninguén máis, Susana, só en ti", subliñou.

"Non quero ser unha sucursal de Podemos", asegurou Silva, quen cualifica aos dirixentes deste partido como "líderes de palla".

Arroupando a Susana Díaz, ademais de Caballero e Silva, atopábanse o deputado socialista no Pazo do Hórreo Abel Losada; o secretario provincial do partido, Santos Héctor; o exdiputado Pablo García; a alcaldesa do Porriño e o alcalde de Camariñas, entre outros.