Vulcano pecha a operación para o seu ferry a medio construír

Vulcano pechou a operación para o seu ferry a medio construír con Trasmediterranea, compañía coa que asinou a última hora deste venres a entrada en vigor do contrato.

O buque, de 139 metros de eslora e 22 nós de velocidade, "contará cos máis novos avances tecnolóxicos e modernas solucións de eficiencia e respecto ao medio ambiente que permitirán a redución de emisións nun 9% aproximadamente", segundo destaca o estaleiro nunha nota de prensa.

Entre estas medidas, destaca a disposición de catalizadores e o pintado do casco con fluopolímeros para mellorar o comportamento hidrodinámico.

O novo ferry será entregado antes da tempada alta de 2018 e terá unha capacidade de 1.500 pasaxeiros, 450 vehículos e 600 metros lineais de carga.

"Contará con interiores con innovadoras instalacións para ofrecer ao pasaxeiro a mellor das experiencias", resalta, ao sinalar que haberá piscina, bares, zona de Food Lounge e unha zona VIP.

PRINCIPIO DE ACORDO EN MARZO

En marzo, a dirección do estaleiro vigués anunciou que chegara a un principio de acordo cunha entidade financeira e o armador do ferry a medio construír.

Vulcano pechou o pasado mes de setembro a venda do ferry que ten a medio construír, contrato que aínda que prevía que entraría en vigor nas seguintes semanas, finalmente non foi así por problemas no financiamento.

Segundo indicou a propia empresa no seu momento, o contrato do ferry suporá carga de traballo para 14 meses; e, concretamente, requirirá un total de 800.000 horas de traballo. Desta forma, cando entre en vigor, haberá carga de traballo para o actual persoal, de 78 traballadores, e no maior pico chegará a requirir sobre 300 empregados, de acordo coa estimación dos sindicatos.

TRES ANOS

O estaleiro estivo tres anos buscando armador para o ferry a medio facer. Neste tempo, a súa única ocupación foron pequenos traballos de calderería, e a construción dunha rampla para o Porto de Vigo, motivo polo que os seus traballadores chegaron a encadear 14 de Expedientes de Regulación de Emprego (ERE) de carácter temporal.

No entanto, o pasado 31 de decembro acabou o último dos ERE e a empresa decidiu non solicitar un novo, ao crer que a entrada en vigor do contrato do ferry sería inminente.