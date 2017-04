O BOE publica a prórroga da axuda para parados de longa duración

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou este sábado o real decreto lei polo que se prorroga, por segunda vez e ata o 15 de abril de 2018, o Programa de Activación para o Emprego (PAE) dirixido á reinserción laboral dos parados de longa duración con cargas familiares que esgotaron todas as prestacións e subsidios, e que contempla unha axuda de 426 euros mensuais para os seus beneficiarios.

O Executivo espera que se beneficien deste programa 210.000 desempregados. O PAE contará cunha dotación inicial de 537 millóns de euros (220 millóns en 2017 e 337 en 2018), segundo informou onte o ministro de Educación e portavoz do Goberno, Iñigo Méndez de Vigo, na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.

O Ministerio de Emprego, pola súa banda, explicou nunha nota de prensa que o novo PAE, que foi "dialogado e acordado" cos axentes sociais, contempla algunhas melloras respecto ao programa anterior para chegar a máis beneficiarios.

Así, redúcese de seis meses a un mes o prazo de espera requirido para solicitar o acceso ao PAE; permítese que se poida solicitar desde o esgotamento de calquera prestación por desemprego e non só Prepara, Prodi ou Renda Activa de Inserción; facilítase a acreditación de que se buscou activamente un emprego a través das axencias de colocación, e rebáixase de 12 a 9 meses o tempo de permanencia do solicitante como demandante de emprego dentro dos 18 meses anteriores á solicitude.

Así mesmo, permitirase a incorporación ao PAE de persoas que, aínda que non estivesen inscritas como demandantes de emprego á entrada en vigor desta segunda prórroga, si o estivesen a 1 de decembro de 2014 ou 1 de abril de 2016 e cumpran co resto de requisitos.

O PAE acordouse cos interlocutores sociais o 15 de decembro de 2014. Entrou en vigor o 15 de xaneiro de 2015 e finalizou a súa vixencia en abril de 2016, cando se decidiu prorrogalo por outro ano máis, ata abril de 2017. Agora apróbase unha segunda prórroga do programa, do que o Goberno defende que permitiu atopar un emprego a un de cada tres desempregados que accederon ao mesmo nos doce meses seguintes á súa incorporación ao PAE.

Segundo Emprego, entre decembro de 2014 e o 15 de abril deste ano atendéronse a 233.195 desempregados de longa duración a través do PAE e deles 150.934 tiveron acceso á axuda de 426 euros. O 88% de quen percibiron a prestación e compatibilizárona cun emprego mantivo o seu traballo tras finalizar o programa.

REQUISITOS DA AXUDA

Para poder solicitar a axuda, os desempregados de longa duración deben ter un emprego anterior, buscar activamente un posto de traballo, e consumir calquera prestación por desemprego polo menos un mes antes de pedir a axuda.

Así mesmo, para poder beneficiarse desta prestación, os solicitantes deben ter responsabilidades familiares e estar inscritos como demandantes de emprego polo menos nove meses durante os 18 meses anteriores.

Só se poden beneficiar do programa quen perdese o seu último emprego de forma "involuntaria". Os beneficiarios deben subscribir no momento da solicitude un compromiso de actividade en virtude do cal realizarán as accións que determinen os servizos públicos de emprego ou as axencias de colocación que actúen en colaboración con eles.

Segundo este compromiso de actividade, durante o primeiro mes os beneficiarios deben levar a cabo unha procura activa de emprego, realizar a través dos servizos de emprego un itinerario personalizado de inserción, e ter un titor individual. Durante o tempo que se recibe a axuda, non se poden rexeitar as ofertas de emprego consideradas "adecuadas" e débese participar nos cursos de formación e accións de activación ás que o desempregado sexa convocado.