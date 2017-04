A deputada de En Marea e secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, manifestou que ve un "exercicio de irresponsabilidade" que membros do partido instrumental realicen "comunicacións" que se afastan do "que está a preocupar á xente aquí fóra", que na súa opinión é a "onda" de casos de corrupción coñecidos nas últimas semanas.

Santos realizou estas declaracións a preguntas dos medios sobre as palabras de Xosé Manuel Beiras acerca da deputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, á que acusou de "traizoalo". A secretaria xeral do partido violeta participa este sábado nas xornadas que organizan en Santiago as 'Xuventudes Moradas', entidade xuvenil de Podemos Galicia.

Alí, a deputada de En Marea no Parlamento galego expresou que existen persoas dentro do partido instrumental que "fan comunicacións ou outro tipo de postulados" que, "máis aló de que sexan lexítimos" dentro da liberdade de expresión, "está a afastarse do que está a preocupar á xente aquí fóra". "É un exercicio de irresponsabilidade", apostilou.

Preguntada sobre a reunión que manterá na tarde deste sábado o Consello das Mareas, a primeira desde a polémica elección da coordinadora, Santos indicou que cre que a moción de censura anunciada polo grupo parlamentario de Unidos Podemos será "o tema principal" do encontro.

"Máis aló das distintas visións e opinións que poida haber no Consello das Mareas estamos seguras de que vai ser o tema principal na reunión desta tarde", expresou, para logo realizar un chamamento a "combater a secuela" da corrupción que "está a esnaquizar" o "sistema democrático" de España.

"Para min o responsable é falar da onda de corrupción que está a esnaquizar o noso país e o estado de benestar", incidiu.

"UNIDADE" EN EN MAREA

Así as cousas, Carmen Santos opinou que no grupo de En Marea "hai unidade" e que Luís Villares goza de "lexitimidade" como portavoz orgánico da forza rupturista.

E é que, para Santos, a coordinadora elixida no último Consello das Mareas, cuxa configuración provocou que algunhas das forzas integradas en En Marea considerásense "excluídas", está a axudar a crear "novas dinámicas" dentro da formación.

"Esta nova coordinadora non prexudicou ao grupo senón que se están creando novas dinámicas de organización e de estratexia política que son beneficiosas", remarcou.