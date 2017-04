Nesta ocasión, tras as concentracións celebradas con anterioridade, a protesta consistiu nunha manifestación dende un dos supermercados da marca na Travesía de Vigo até a zona do Troncal, onde se atopan as oficinas centrais da compañía.

Protesta contra os despedimentos en Eroski | Fonte: CIG

A marcha arrincou do Eroski situado no número 44 da Travesía de Vigo ás 11.00 horas e rematou case hora e media despois fronte ás oficinas centrais da empresa vasca, situadas na zona do Troncal, a carón do centro comercial da Travesía.

Tanto durante o percorrido como unha vez diante das oficinas berráronse consignas contra a represión laboral e os despedimentos e reclamouse a readimisión dos oito traballadores/as afectados/as. Con esta protesta os sindicatos danlle continuidade ao calendario de mobilizacións iniciado tempo atrás.