A precandidata ás primarias do PSOE e presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, manifestou este sábado nun acto en Vigo que se é elixida secretaria xeral "non vai defraudar" aos seus compañeiros e non vai permitir que ninguén "humille" ao seu partido nin lle diga o que ten que facer. "Respecto aos socialistas e á dignidade dun partido con 140 anos de historia", esixiu Díaz.

Abel Caballero, Susana Díaz e Carmela Silva | Fonte: Europa Press

"Non me van a cohibir nin a dereita nin a esquerda inútil", quixo deixar claro Susana Díaz durante un mitin en Vigo, advertindo ademais ao líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que non a vai a calar "na defensa da dignidade dos socialistas, nin agora nin nunca". "Xa está ben de manchar a imaxe dun partido con 140 anos de historia", indicou Díaz, en referencia ao feito de que o chamado 'tramabus' de Podemos incluíse unha imaxe do expresidente socialista Felipe González.

Sinalou que iso non foi casualidade nin tampouco o "teatrillo e a farsa" de Iglesias sobre a moción de censura contra Mariano Rajoy, que desviou a atención das explicacións e as responsabilidades que tiña que estar a asumir o Goberno central sobre os casos de corrupción, para "pór o foco no seu propio ego" polo "rancor e o odio" que senten polo PSOE.

"Unha folla de servizos enche de rancor aos socialistas", dixo a dirixente andaluza en referencia a Podemos tras insinuar esta formación a posibilidade de exporlle a ela unha moción de censura en Andalucía.

"Están dispostos a xuntarse coa dereita en Andalucía porque no fondo hai rancor e odio ao PSOE", dixo Díaz, deixando claro que o PSOE non vai ir "de xeito conxunto" con ninguén.

Susana Díaz interveu este sábado, con motivo da campaña das primarias, nun acto no Auditorio Mar de Vigo, na súa segunda e última xornada en Galicia, na que estivo apoiada, entre outros, polo alcalde da cidade, Abel Caballero. Sinalou que sente tanto agarimo por esta terra que mesmo está nela o día en que se produce a iluminación da Feira de Sevilla.

Sinalou que afronta este proceso interno no PSOE con "ganas e ilusión" porque o máis grande que ten é o PSOE e é consciente de que España o necesita e a xente "espéranos".

Manifestou que o PSOE ten que ser un proxecto colectivo capaz de facerse cargo de novo de España porque a xente necesita a este partido. "É o momento do PSOE e estamos aquí para facelo", sinalou Susana Díaz. Facendo un símil futbolístico, Susana Díaz sinalou que a "afección está mellor que o equipo" e por iso hai que coller o persoal e pola en condicións para gañar.

"Cando o PSOE se pon en marcha, non hai quen o pare", expresou Susana Díaz, quen destacou que este partido lle pode dar a honra de ser a súa primeira muller secretaria en 140 anos.

"ROMPER O TEITO DE CRISTAL"

"Quero romper ese teito de cristal, como tamén quero romper o teito de cristal de ser a primeira presidenta do Goberno", indicou a dirixente andaluza, quen pediu o apoio dos seus compañeiros para volver gañar neste país, "por España e os españois, e porque somos o PSOE".

Garantiu que non vai defraudar aos seus compañeiros e vaise a comportar sempre como unha boa socialista, porque ela só se vai a deber ao PSOE, ao que non vai deixar que ninguén o humille nin que lle diga o que ten que facer.

Susana Díaz dixo que xa se acabaron as "lamentacións" e a "resignación" porque é hora de que o PSOE se levante para volver levantarnos en todos os recunchos de España.

Mostrouse convencida de que o proceso interno que está a vivir o PSOE vai saír ben, aínda que advertiu de que hai dous camiños: falar de nós mesmos, o que lle dá "máis morbo" aos medios de comunicación, pero "lévanos á derrota electoral", ou falar dos problemas dos cidadáns, dicirlles que temos un proxecto político para o país e que estamos en condicións de volver facernos cargo de España.

Para Susana Díaz, é necesario ante todo estar unidos e recuperar "a fraternidade" porque os nosos adversarios non están no PSOE, senón que están fóra. "Temos que falar ben de todos os compañeiros, apoien a quen apoien, avalen a quen avalen, porque somos todos dun mesmo partido", sinalou.

Así mesmo, agregou que ela non quere que voten ao PSOE porque os outros o fixesen moi mal, senón porque somos "os mellores e temos resposta" para os cidadáns. Indicou que o PSOE representa a esquerda útil ao servizo de España e que a ela lle gustan máis as leis e os boletíns oficiais, onde están a resposta aos cidadáns, "que as pancartas".

Para Susana Díaz, Mariano Rajoy está xa "fóra de prazo" e non ten nada que achegar a España, de maneira que se mostrou convencida de que, cando toquen as eleccións xerais, o PSOE vai volver a gañar.