O porto da Coruña pechará o calendario de abril cun acumulado de máis de 28.000 pasaxeiros

O acumulado de pasaxeiros desde o mes de xaneiro no porto da Coruña supera xa as 26.000 persoas, segundo informa a Autoridade Portuaria.

Porto da Coruña | Fonte: Europa Press

"Unha cifra significativa á que se unirán os máis de 2.000 cruceristas que arribarán mañá --por este domingo-- a bordo do 'Aida Mar', pechando o calendario de abril con ao redor de 28.000 pasaxeiros en catro meses", destaca.

Ademais, sinala que maio se perfila como un dos meses máis importantes de ano, xa que se esperan 25 atracadas.

O calendario comezará o día 3, cunha nova escala multitudinaria, que reunirá nos peiraos a catro buques: 'Saga Saphire', 'Azura', 'Serenissima' e 'Lle Boreal'.

Entre eles suman unha capacidade para máis de 4.500 pasaxeiros, polo que se prevé un gran movemento de turistas para a xornada do próximo mércores.

Os cruceiros permanecerán boa parte do día na cidade, xa que arribarán a partir do sete da mañá e partirán pola tarde, entre as 17,00 e as 19,00 horas.

O ritmo de escalas, que se acelerou na primavera e volverá ao seu punto álxido na tempada de outono, apunta a que se cumprirán as previsións para este ano, cunha marca que pasará o teito de 2013, cando se superaron os 157.000 pasaxeiros.

"En total espéranse máis 122 escalas e uns 170.000 pasaxeiros, co que o Porto da Coruña non só mantén o seu liderado na cornixa cántabro-atlántica en cifra de escalas, senón que tamén alcanzará o primeiro posto en número de pasaxeiros, superando a portos con gran tradición no sector como Bilbao ou Vigo", resalta o porto.

VISITA ESTE SÁBADO

O Porto da Coruña recibiu este sábado a visita do 'Viking Star', da naviera Viking Ocean Cruises, na súa primeira escala na cidade.

Con este motivo celebrouse unha recepción a bordo na que os membros da tripulación saudaron a distintos representantes da Autoridade Portuaria e Corunna Cruise Terminal, así como de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

O buque, consignado por Pérez e Cía, chegou á cidade á primeira hora da mañá con preto de mil pasaxeiros a bordo procedente de Lisboa e ten prevista o seu saída rumbo a Cherburgo ao seis da tarde.

O capitán destacou as facilidades para en entrar e Porto na Coruña, así como as boas condicións climatolóxicas. O 'Viking Star' é unha exclusiva embarcación, con 228 metros de eslora pertencente a unha nova xeración de buques, con apenas dous anos en servizo.