A presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, manifestou este sábado que o feito de que Podemos suxerise a posibilidade de expor unha moción de censura contra ela é froito do "rancor e o odio" que ese partido sente cara ao PSOE.

Así se pronunciou Díaz durante a súa intervención nun mitin en Vigo dentro da súa campaña como candidata ás primarias do PSOE, despois de que o secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, puxese sobre a mesa unha posible moción de censura contra a presidenta andaluza ao sinalar "por que non?" tras ser preguntado respecto diso nunha entrevista en Onda Cero.

"Onte mesmo escoitaba ao secretario de Organización de Pablo Iglesias dicindo por que non lle pomos unha moción de censura tamén a Susana Díaz, por que non?..., como dicindo, non ve que nos gaña", apostilou a presidenta.

Na súa opinión, Podemos está disposto a xuntarse coa dereita tamén en Andalucía para botar aos socialistas, porque no "fondo hai rancor e odio" ao PSOE. "Unha folla de servizos enche de rancor aos socialistas", dixo Díaz en referencia a Podemos.