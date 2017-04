Os asistentes á asemblea de traballadores de Nova Pescanova votan a favor do preacordo alcanzado o xoves

Todos os asistentes á asemblea de traballadores de Nova Pescanova, celebrada este sábado pola mañá no Multiusos de Chapela, situado no concello pontevedrés de Redondela, votaron a favor do preacordo alcanzado este xoves entre os sindicatos e a dirección da empresa sobre os convenios colectivos das plantas de Nova Pescanova.

Así o explicaron a Europa Press fontes sindicais, as cales cualificaron como "masiva" a asistencia dos traballadores da compañía a esta asemblea, onde se lles explicou o preacordo e onde non se rexistrou ningún voto en contra nin ningunha abstención. En concreto, a asemblea foi convocada polos seguintes sindicatos: CIG, CUT, UXT e USO.

O preacordo sobre os convenios colectivos das plantas de Nova Pescanova establece unha vixencia de cinco anos --entre 2016 e 2020-- e inclúe a creación dunha cuarta quenda de traballo e subidas salariais de entre o 1 e o 1,5% por cento --cun 0,25% adicional por ano se se cumpre o Ebitda--.

En concreto, as subidas salariais serán do 1% consolidable para 2016, 1,25% para 2017 e 2018, e 1,5% para 2019 e 2020 --cun 0,25% adicional ata 2018 se se cumpre o Ebitda--. A antigüidade, pola súa banda, negociarase nos respectivos convenios dos centros de traballo.

En canto aos novos contratados, acordáronse unhas táboas para todos os centros, de forma que os grupos profesionais terán catro tramos polos que os traballadores poderán subir de categoría ao primeiro, terceiro e sexto ano desde a súa contratación. Para iso, desenvolverase un plan formativo que permitirá a evolución profesional dos empregados.

Así mesmo, acórdase que, durante o primeiro ano de contratación, todos os traballadores postos a disposición por ETT terán dereito a un plus de 2,10 euros por día de traballo; e, a proposta de CC.OO., crearase un Consello Informativo Xeral de Grupo de máximo nivel, no que participarán os sindicatos e, por parte da empresa, o CEO e o director xeneral corporativo de persoas.

Unha vez ratificado pola parte social, o convenio marco converterase nun acordo cuxos puntos se engadirán aos convenios colectivos, "cuxa negociación deberá desenvolverse en cada un dos centros de traballo afectados polo mesmo".