O conselleiro de Cultura anima á cidadanía a achegarse á Feira do Libro de Santiago, situada na Alameda

A 36ª edición da Feira do Libro de Santiago de Compostela abriu este sábado pola mañá as súas portas ao público no recinto da Alameda, onde permanecerá ata o vindeiro domingo día 7 de maio.

O conselleiro de Cultura na Feira do Libro de Santiago | Fonte: Europa Press

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, participou no acto oficial de apertura deste encontro, onde estivo acompañado polo presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Fernández Freixanes; a presidenta da Federación de Libreiros de Galicia, Pilar Rodríguez; a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín; e a concelleira de Igualdade do Concello de Santiago, Marta Lois.

Na súa intervención, o conselleiro emprazou a todos os composteláns a achegarse durante estes días a un lugar tan sinalado desde a perspectiva literaria como é a Alameda para gozar das últimas novidades editoriais, do descubrimento de novos talentos e do reencontro con autores xa consolidados, tal e como indicou a Xunta nun comunicado.