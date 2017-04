Máis de 350 militantes do PSOE da provincia de Ourense comparten unha comida con Susana Díaz

Máis de 350 militantes da provincia de Ourense participaron este sábado nunha comida na que a precandidata á Secretaría Xeral do PSOE e presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, presentou o seu proxecto para liderar o partido.

Nota, Audios, Fotos: Susana Díaz Presenta O seu Proxecto Para Liderar O Psoe Nun | Fonte: Europa Press

A comida, dirixida exclusivamente a militantes e sufragada cunha achega por persoa de 15 euros, tivo lugar na asociación Aixiña e, nela, Díaz compartiu conversación, anécdotas e abrazos cos socialistas ourensáns e detallou os puntos crave nos que quere basear a súa estratexia para devolver ao PSOE ao espazo político que lle corresponde, segundo informa nunha nota a plataforma 'Ourense con Susana' (OcS).

No acto, o portavoz provincial da devandita plataforma e alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez, entregou a Susana Díaz unha copia da acta da voda que os pais de Pablo Iglesias Posse, Pedro Iglesias e Juana Posse, celebraron na parroquia ourensá da Trinidade, na que contraeron o matrimonio do que, pouco despois, naceu o fundador do Partido Socialista Obreiro Español.

Tamén interviñeron o portavoz da plataforma de apoio a Susana Díaz na cidade, Óscar Pérez, e a alcaldesa de Castro Caldelas, Sara Inés Veiga.

OURENSE CON SUSANA

OcS cre que Susana Díaz é "a persoa que o PSOE necesita porque representa a forza, a ilusión e as ganas que o partido require, coa súa demostrada entrega aos servizos públicos de calidade para todos e todas".

A plataforma defende que "presente e o futuro do socialismo en todo o Estado escríbese en feminino, e Díaz é un perfecto exemplo de vitorias electorais e triunfos sociais".

Previamente a este xantar, Susana Díaz interveu este sábado, con motivo da campaña das primarias, nun acto no auditorio Mar de Vigo, na súa segunda e última xornada en Galicia, onde expresou que é unha honra e unha responsabilidade afrontar o proceso de aspirar á Secretaría Xeral do PSOE, mostrouse convencida de que o proceso de primarias irá ben, e fixo un chamamento á unidade dos compañeiros para recuperar a fraternidade no PSOE.