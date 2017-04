Feridas tres persoas, entre elas un menor de 13 anos, en dous accidentes de moto en Vigo e en Cerceda (A Coruña)

Un total de tres persoas, entre elas un menor de 13 anos, resultaron feridas este sábado pola tarde en dous accidentes de moto, un sucedido na cidade de Vigo e o outro nun circuíto de motocrós en Cerceda (A Coruña).

No caso de Vigo, dúas persoas, entre elas o adolescente de 13 anos, resultaron feridas o fío das 18,00 horas deste sábado tras caer da moto na que viaxaban, segundo indicou o CAE 112 Galicia nun comunicado.

En concreto, o sinistro tivo lugar na rotonda da Avenida do Alcalde Portanet, na zona de Castrelos. Urxencias Médicas informou do ocorrido ao 112 Galicia ás 18,15 horas e, acto seguido, desde a central de emerxencias do 112 alertouse aos Bombeiros de Vigo e á Policía Local.

CAÍDA NUN CIRCUÍTO DE MOTOCRÓS

Doutra banda, en Cerceda, un motorista resultou ferido ao sufrir unha caída nun circuíto de motocrós.

O 112 Galicia tivo constancia do accidente ás 14,30 horas deste sábado a través dunha alerta de Urxencias Médicas. En concreto, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 puxo os feitos en coñecemento da Policía Local.