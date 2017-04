Lidia Senra aposta por impulsar a Vía Nova aproveitando que 2018 será o Ano Europeo do Patrimonio Cultural

A eurodeputada galega Lidia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), inaugurou este sábado pola mañá no Concello ourensán de Bande a xornada informativa e de debate 'A Vía Nova: Un camiño de Europa'.

Ante medio centenar de persoas, a europarlamentaria chamou a "romper coas actuais políticas de abandono e desidia por parte da Xunta e da maioría dos municipios galegos" e a impulsar este camiño primitivo que vai desde Braga a Astorga, pasando pola provincia de Ourense, aproveitando que 2018 será o Ano Europeo do Patrimonio Cultural.

Tal e como indicou AGE Europa nun comunicado, Senra criticou o "desinterese" que mostran as institucións públicas pola Vía Nova e relacionou isto coa situación que atravesa hoxe en día, e na súa opinión, o rural: "Este abandono do noso patrimonio cultural está moi ligado ao abandono do noso medio rural", aseverou.