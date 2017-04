1 de maio.- A Coruña acolle a manifestación central de UXT e CC.OO. mentres a CIG leva a súa marcha principal a Vigo

A Coruña será a cidade que acolla este ano, unha vez máis, a manifestación central dos sindicatos UXT e CC.OO. en Galicia con motivo do 1 de maio, Día Internacional do Traballador, mentres que a central nacionalista CIG volverá levar a súa marcha principal a Vigo.

Os líderes das dúas primeiras organizacións, José Antonio Gómez e Xosé Manuel Sánchez Aguión, respectivamente, reclamarán "empregos estables" e "salarios xustos" nun acto convocado baixo a lema 'Non hai escusas' e que se repetirá no resto de grandes cidades, xunto á localidade luguesa de Viveiro.

Na cidade herculina, os manifestantes neste Primeiro de Maio volverán saír da Praza dá Palloza ás 12,00 horas, e esa será a hora á que arrincarán no resto de urbes, salvo en Lugo (12,30 horas) e Vigo (11,30 horas).

No caso da CIG, o seu secretario xeral, Suso Seixo, estará na cidade olívica para participar na manifestación que empeza no cruzamento da Dobrada ás 12,00 horas.

A central nacionalista convocou tamén actos en Cangas, A Coruña, Cee, Santiago, Ribeira, Ferrol, Lugo, Burela, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía e A Estrada.

"NON HAI ESCUSAS"

Nunha nova ocasión, UXT e CC.OO. irán da man este Día do Traballador para demandar "emprego estable, salarios xustos, pensións dignas e máis protección social".

Na presentación das manifestacións, José Antonio Gómez e Xosé Manuel Sánchez Aguión chamaron a saír ás rúas este luns ante as "mensaxes triunfalistas" sobre unha mellora na economía na que "a maioría da cidadanía está a ser unha mera espectadora".

Por tanto, convidaron aos galegos a manifestarse o 1 de maio para evidenciar que a mellora da situación do emprego atópase "ensombrecida" por "máis e máis" precariedade e pola perda de poder adquisitivo tanto de traballadores como de pensionistas.

Así, os sindicalistas sinalaron que esta melloría "non vén da man dunha mellora no emprego". "Entre o cuarto trimestre de 2007 e o cuarto trimestre de 2016 perdéronse en Galicia máis de 146.000 ocupados. Galicia está entre as comunidades autónomas que máis emprego perde nestes anos, só superada por Estremadura e Valencia", denuncian estes sindicatos.

Todo iso súmase a "unha realidade aínda máis preocupante" como é a "situación límite" que viven "moitas familias galegas" por culpa do desemprego de longa duración, que pasou de representar "o 27,7 por cento en 2007 ao 58,2 na actualidade", segundo indican.

Así as cousas, apuntan que os "mecanismos articulados" desde a Xunta para frear os problemas asociados ao desemprego e a precaridad laboral "non funcionan", polo que instan á Administración autonómica a "romper o círculo vicioso" do mercado laboral galego.

E é que a "redución de fondos" por parte da Xunta en políticas activas de emprego, cifradas por estas organizacións en 137 millóns de euros desde 2008, sumada ao "recorte" e "endurecemento" no acceso ás prestacións impulsadas desde o Goberno central, fai que "110.000 persoas" sen emprego queden "fóra" do sistema de protección.

Unha realidade na que, segundo CC.OO e UXT, "as mulleres seguen levándose a peor parte" e na que os mozos seguen véndose "obrigados a abandonar Galicia na procura dun futuro mellor ante a falta de expectativas de futuro".

RECLAMACIÓNS

Por tanto, os sindicatos reclamarán este luns nas súas mobilizacións por toda a Galicia a derrogación das reformas laborais e do sistema de pensións, a posta en marcha dun "plan de choque" polo emprego que goce de "recursos", así como "devolver o equilibrio de forzas" na negociación colectiva.

Ademais, pedirán a reforma do sistema de prestacións por desemprego, o compromiso de que o Salario Mínimio Interprofesional (SMI) alcance os 1.000 euros de face ao final da lexislatura e unha maior implicación na loita contra a fraude fiscal, entre outras demandas.

"RECUPERAR OS NOSOS DEREITOS"

Pola súa banda, a CIG fixo un chamamento a mobilizarse este Primeiro de Maio para "recuperar" dereitos laborais e sociais, que, segundo denuncia a central nacionalista, foron "roubados coa escusa da crise".

A manifestación central, á que acode o secretario xeral, Suso Seixo, será a que sae do cruzamento da Dobrada ás 12,00 horas, en Vigo.

SINDICATOS ALTERNATIVOS

Tamén as rúas do centro de Vigo, antes, ás 11,00 horas, acollerán a manifestación conxunta de seis sindicatos alternativos --a CUT, STEG, CXT, SAGAP, S.E., e SF-Internacional-- baixo a lema 'Pan, traballo, teito e igualdade'.

A marcha sairá da Praza de Fernando o Católico e percorrerá as rúas do centro para terminar en Praza do Rei, fronte ao Concello, onde varios colectivos levan semanas acampados para reclamar políticas de loita contra a pobreza.

Segundo explicaron en rolda de prensa os portavoces destes sindicatos, a decisión de modificar o percorrido da manifestación para acabar fronte ao consistorio obedece á súa intención de mostrar a súa "solidariedade e apoio aos compañeiros que levan máis de dous meses acampados soportando o ninguneo do goberno municipal, que se nega a recibilos".

"O señor Caballero debe pensar que en Vigo non hai xente pobre", criticaron, antes de engadir: "No día internacional da clase traballadora, na Praza do Rei, seremos moitas voces as que gritemos xuntas 'Pan, traballo, teito e igualdade".