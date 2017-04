Rural.- Controlados os lumes de Folgoso do Courel (Lugo), Ribadavia (Ourense) e Bande (Ourense)

A Consellería do Medio Rural informou que os incendios que afectan os municipios ourensáns de Ribadavia e Bande, así como o de Folgoso do Courel (Lugo) permanecen controlados desde a madrugada do domingo.

O incendio máis grave afecta á parroquia de San Domingos de Fóra, no municipio de Ribadavia, onde arderon xa unhas 100 hectáreas. As lapas permanecen baixo control desde as 05,00 horas da madrugada do domingo. Nas tarefas de extinción traballaron seis axentes, sete brigadas e seis motobombas.

Ás 7,00 horas deste domingo, os servizos antiincendios deron por controlado o lume que afecta á parroquia de Seoane, no Concello de Folgoso do Courel. A superficie afectada polas lapas, segundo as últimas estimacións, ascende a 50 hectáreas e na súa extinción participaron catro axentes, once brigadas, cinco motobombas, dúas pas e medios aéreos.

Ademais, ao redor das 9,25 horas deste domingo declarouse por controlado o incendio no Concello de Bande (Ourense), no que arderon 28 hectáreas.

As lapas afectan á parroquia de Carpazás, onde traballan nas tarefas de extinción sete axentes, nove brigadas, cinco motobombas e unha pa.