A Audiencia da Coruña xulga o xoves a un home pola morte doutro en Ferrol nuns aniversarios

A Audiencia Provincial da Coruña celebrará o xoves, día 4, o xuízo contra un home acusado de matar a outro dunha navallada no marco dunha liorta que se produciu na celebración duns aniversarios, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

O xuízo está fixado para os días 4, 5, 8, 9, 10 e 11 e para o procesado a Fiscalía pide un total de 13 anos de prisión por un delito de homicidio. En concreto, sostén que os feitos se produciron na madrugada do 12 de marzo de 2016 durante a celebración dunha festa de aniversarios nun restaurante e coa presenza dun gran número de invitados.

No transcurso da pelexa, a vítima foi desprazado pola multitude ata colocarse fronte ao acusado, momento en que este, "guiado polo ánimo de acabar coa súa vida, apuñalouno, cravándolle unha navalla no lado esquerdo do peito", sostén Fiscalía.

Tras a agresión, a vítima "só ou con axuda dunha terceira persoa, saíu polo seu propio pé do restaurante, e desprazouse ata a beirarrúa situada enfronte do local, onde foi recollido por un vehículo que o trasladou ata o hospital, onde entrou en parada cardiorrespiratoria. Pouco despois, faleceu debido á gravidade das lesións, engade o Ministerio Público na súa cualificación provisional.